Как носить "сложные" вещи, которые являются акцентом в любом образе

Сочетать в образах "сложные" вещи, достаточно сложно, ведь именно они делают акценты и выделяют вас из других.

О том, как носить "сложные" вещи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как носить сложные вещи

Стоит начать с того, что "сложные" вещи - это полная противоположность базовым, простым вещам. Они являются акцентом в образе и отличаются цветом, фасоном, блеском, фактурами тканей, принтами и декором.

Можно сказать, что “сложная” вещь является основным элементом в образе вокруг которой формируется полный аутфит. Такие вещи не всегда могут быть удобны, но точно добавляют изюминку в образе и стиле в целом.

Они могут сделать ваш образ заметным и интересным. Благодаря этим вещам вы всегда будете в центре внимания, поскольку сложные вещи невозможно не заметить.

Важно заметить, что сочетание акцентных вещей между собой достаточно ответственная миссия, поэтому желательно делать это только тогда, когда вы хорошо чувствуете свой стиль, имидж, особенности фигуры и тренды. А также когда вы понимаете, что вам подходит, а что не подходит и как совмещать эти вещи так, чтобы не было преувеличения деталей.

Как носить "сложные" вещи (фото: pinterest.com)

Со "сложной" вещью хорошо работает прием упрощения, который будет содержать сочетание сложной вещью с простой. Например, к пиджаку с блестками добавляем джинсы и образ будет выглядеть гармонично, довольно интересно, но не будет перегруженным.

Когда у вас возникает желание дополнить свой образ деталями и сделать определенные акценты, будьте очень аккуратны, ведь граница здесь очень тонкая. Поэтому лучше пользоваться либо методом упрощения, либо советами стилиста, чтобы выглядеть привлекательно, а не смешно.

Однако и эксперименты никто не отменяет, проявляйте смелость в самовыражении, если в этом нуждается ваша душа. И не бойтесь выделяться - это основа вашего нового стиля.

Как носить "сложные" вещи (фото: pinterest.com)