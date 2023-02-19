Як носити шкіряні речі навесні 2023, щоб виглядати мегастильно: фотопідбірка

Кольори

Цього сезону в тренді спокійні кольори, а в шкірі чудово виглядатимуть болотяний, хакі, коричневий і звісно ж чорний.

Неонові кричущі кольори "відпочиватимуть" 2023 року.

Які шкіряні речі будуть найактуальнішими в цьому сезоні

Бомбери оверсайз

Довгі пальта прямого крою

Косухи

Брюки палаццо

Спідниці максі

Як видно, основний акцент на об'єм та оверсайзовість, тож не бійтеся експериментувати і дивіться актуальну фотопідбірку нижче.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_/