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Як носити шкіряні речі навесні 2023, щоб виглядати мегастильно: фотопідбірка

Як носити шкіряні речі навесні 2023 (королева стилю Хейлі Бібер, фото: instagram.com/nata_moskalenko_)
Автор: Світлана Мащенко

Шкіра вже не один сезон тримається в трендах, і покидати їх навесні 2023 не збирається. Модниці зі всього світу показують, як носити шкіряні бомбери, косухи, пальта і навіть сміливо вбиратися в шкіряний тотал-лук.

Фотопідбіркою поділилася стилістка Наталя Москаленко в Instagram.

Кольори

Цього сезону в тренді спокійні кольори, а в шкірі чудово виглядатимуть болотяний, хакі, коричневий і звісно ж чорний.

Неонові кричущі кольори "відпочиватимуть" 2023 року.

Які шкіряні речі будуть найактуальнішими в цьому сезоні

  • Бомбери оверсайз
  • Довгі пальта прямого крою
  • Косухи
  • Брюки палаццо
  • Спідниці максі

Як видно, основний акцент на об'єм та оверсайзовість, тож не бійтеся експериментувати і дивіться актуальну фотопідбірку нижче.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_/

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