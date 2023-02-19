Як носити шкіряні речі навесні 2023, щоб виглядати мегастильно: фотопідбірка

Шкіра вже не один сезон тримається в трендах, і покидати їх навесні 2023 не збирається. Модниці зі всього світу показують, як носити шкіряні бомбери, косухи, пальта і навіть сміливо вбиратися в шкіряний тотал-лук.
Фотопідбіркою поділилася стилістка Наталя Москаленко в Instagram.
Цього сезону в тренді спокійні кольори, а в шкірі чудово виглядатимуть болотяний, хакі, коричневий і звісно ж чорний.
Неонові кричущі кольори "відпочиватимуть" 2023 року.
Як видно, основний акцент на об'єм та оверсайзовість, тож не бійтеся експериментувати і дивіться актуальну фотопідбірку нижче.
Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_/
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