Как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборка

Цвета

В этом сезоне в тренде спокойные цвета, а в коже прекрасно будут смотреться болотный, хаки, коричневый и, конечно же, черный.

Неоновые кричащие цвета будут "отдыхать" в 2023 году.

Какие кожаные вещи будут самыми актуальными в этом сезоне

Бомберы оверсайз

Длинные пальто прямого кроя

Косухи

Брюки палаццо

Юбки макси

Как видим, основной акцент на объем и оверсайзовость, поэтому не бойтесь экспериментировать и смотрите актуальную фотоподборку ниже.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko_/