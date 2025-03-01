Як носити піджак у 2025 році: головні тренди та модні поєднання від українських зірок

Які жакети в тренді у 2025 році

Оверсайз і структуровані плечі

Піджаки з широкими плечима і довгими рукавами залишаються актуальними. Вони створюють ефект "запозичення з чоловічого гардероба", але водночас мають елегантний вигляд.

Приталений силует

Поряд з оверсайзом у моду повертаються піджаки, що підкреслюють талію, часто з поясами або акцентами на грудях.

Яскраві кольори та принти

У 2025 році не варто побоюватися соковитих кольорів. Популярні відтінки: лайм, червоний, шоколадний, синій кобальтовий і ніжно-рожевий. Також у тренді клітинка, смужка й абстрактні візерунки.

Двобортні піджаки

Такі моделі урізноманітнюють найпростіший образ і мають чудовий вигляд як у класичних, так і в розслаблених луках.

Шкіряні піджаки

Моделі з натуральної та штучної шкіри мають ефектний вигляд і надають образу сучасного вигляду. Тут також можна експериментувати з кольорами й текстурами.

Які піджаки вибирають українські знаменитості

Христина Горняк

Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк для весняного образу обрала блакитний піджак з деніму в стилі оверсайз. Така модель незвичайного крою з об'ємними рукавами підійде для створення повсякденного луку на роботу, звісно, якщо у вас в офісі немає суворого дрес-коду.

З таким верхом вона одягла білі штани-палацо і взуття на високих підборах. Завершити образ блогерка вирішила стильною сумкою відомого бренду.



Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова стежить за модними трендами та часто публікує у своєму блозі стильні образи. Так, днями вона продемонструвала цікаве поєднання із сірим піджаком.



Образ із піджаком на весну (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для стильного луку вона вибрала джинси насиченого відтінку з "сирого" деніму - raw denim. Їх вона підвернула знизу - як відомо, підвороти на штанах зараз також у трендах. Завершити образ Гвоздьова вирішила молочним светром і жакетом асфальтового відтінку. Також вона доповнила образ стильною сумкою прямокутної форми й ботильйонами на високих підборах.



Гвоздьова продемонструвала стильний лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Раміна

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай показала стильний образ з укороченим жакетом з твіду з контрастними золотими ґудзиками. Його вона вирішила вдягнути з напівпрозорим чорним лонгслівом і злегка розкльошеними штанами коричневого відтінку. Завершити лук Раміна вирішила лаконічним чорним ременем і взуттям з вузькими носками.



Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

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