Как носить пиджак в 2025 году: главные тренды и модные сочетания от украинских звезд

Пиджак - это классика, которая никогда не выходит из моды. В 2025 году жакет остается ключевым элементом офисного стиля, однако носить его можно и с джинсами, и с вечерними платьями, экспериментируя с сочетаниями. Главное - играть на контрастах и добавлять современные детали.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее о том, какие жакеты в моде, а также какие пиджаки носят украинские звезды.
Пиджаки с широкими плечами и длинными рукавами остаются актуальными. Они создают эффект "заимствования из мужского гардероба", но при этом смотрятся элегантно.
Наряду с оверсайзом в моду возвращаются пиджаки, подчеркивающие талию, часто с поясами или акцентами на груди.
Яркие цвета и принты
В 2025 году не стоит опасаться сочных цветов. Популярные оттенки: лайм, красный, шоколадный, синий кобальтовый и нежно-розовый. Также в тренде клетка, полоска и абстрактные узоры.
Такие модели разнообразят самый простой образ и прекрасно смотрятся как в классических, так и в расслабленных луках.
Модели из натуральной и искусственной кожи выглядят эффектно и придают образу современный вид. Тут также можно экспериментировать с цветами и текстурами.
Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк для весеннего образа выбрала голубой пиджак из денима в стиле оверсайз. Такая модель необычного кроя с объемными рукавами подойдет для создания повседневного лука на работу, естественно, если у вас в офисе нет строгого дресс-кода.
С таким верхом она надела белые брюки-палацо и обувь на высоких каблуках. Завершить образ блогерша решила стильной сумкой известного бренда.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Хореограф Илона Гвоздева следит за модными трендами и часто публикует в своем блоге стильные образы. Так, на днях она продемонстрировала интересное сочетание с серым пиджаком.
Образ с пиджаком на весну (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Для стильного лука она выбрала джинсы насыщенного оттенка из сырого" денима - raw denim. Их она подвернула снизу - как известно, подвороты на брюках сейчас также в трендах. Завершить образ Гвоздева решила молочным свитером и жакетом асфальтового оттенка. Также она дополнила образ стильной сумкой прямоугольной формы и ботильонами на высоких каблуках.
Гвоздева продемонстрировала стильный лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала стильный образ с укороченным жакетом из твида с контрастными золотыми пуговицами. Его она решила надеть с полупрозрачным черным лонгсливом и слегка расклешенными брюками коричневого оттенка. Завершить лук Рамина решила лаконичным черным ремнем и обувью с узкими носками.
Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы Кристины Горняк, Илоны Гвоздевой и Рамины.