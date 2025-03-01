Как носить пиджак в 2025 году: главные тренды и модные сочетания от украинских звезд

Какие пиджаки в тренде в 2025 году

Оверсайз и структурированные плечи

Пиджаки с широкими плечами и длинными рукавами остаются актуальными. Они создают эффект "заимствования из мужского гардероба", но при этом смотрятся элегантно.

Приталенные силуэт

Наряду с оверсайзом в моду возвращаются пиджаки, подчеркивающие талию, часто с поясами или акцентами на груди.

Яркие цвета и принты

В 2025 году не стоит опасаться сочных цветов. Популярные оттенки: лайм, красный, шоколадный, синий кобальтовый и нежно-розовый. Также в тренде клетка, полоска и абстрактные узоры.

Двубортные пиджаки

Такие модели разнообразят самый простой образ и прекрасно смотрятся как в классических, так и в расслабленных луках.

Кожаные пиджаки

Модели из натуральной и искусственной кожи выглядят эффектно и придают образу современный вид. Тут также можно экспериментировать с цветами и текстурами.

Какие пиджаки выбирают украинские знаменитости

Кристина Горняк

Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк для весеннего образа выбрала голубой пиджак из денима в стиле оверсайз. Такая модель необычного кроя с объемными рукавами подойдет для создания повседневного лука на работу, естественно, если у вас в офисе нет строгого дресс-кода.

С таким верхом она надела белые брюки-палацо и обувь на высоких каблуках. Завершить образ блогерша решила стильной сумкой известного бренда.



Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева следит за модными трендами и часто публикует в своем блоге стильные образы. Так, на днях она продемонстрировала интересное сочетание с серым пиджаком.



Образ с пиджаком на весну (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для стильного лука она выбрала джинсы насыщенного оттенка из сырого" денима - raw denim. Их она подвернула снизу - как известно, подвороты на брюках сейчас также в трендах. Завершить образ Гвоздева решила молочным свитером и жакетом асфальтового оттенка. Также она дополнила образ стильной сумкой прямоугольной формы и ботильонами на высоких каблуках.



Гвоздева продемонстрировала стильный лук (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Рамина

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала стильный образ с укороченным жакетом из твида с контрастными золотыми пуговицами. Его она решила надеть с полупрозрачным черным лонгсливом и слегка расклешенными брюками коричневого оттенка. Завершить лук Рамина решила лаконичным черным ремнем и обувью с узкими носками.



Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

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