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Манікюр Дженніфер Лопес - найбільший тренд весни 2025: як він виглядає

Неділя 23 лютого 2025 14:10
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Манікюр Дженніфер Лопес - найбільший тренд весни 2025: як він виглядає Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Катерина Собкова

Популярна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес відома своїм бездоганним стилем, і її манікюр не виняток. Якщо ви ще в пошуках стильної ідеї для весняного нейл-арту, пропонуємо подивитися, який дизайн обрала зірка для поїздки в Дубай.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило докладніше розповісти про дизайн з кришталевими метеликами.

Днями відома співачка з'явилася в Дубаї в брючному костюмі від всесвітньо відомого бренду Saint Laurent. Вона вибрала піджак у стилі оверсайз і штани найтрендовішого відтінку 2025 року - темно-коричневого. Образ Лопес доповнила чорною шовковою блузкою, сонцезахисними окулярами і мініатюрним клатчем.

Також багато хто звернув увагу на незвичний манікюр селебріті. Замість однотонного дизайну, вона вибрала складний манікюр з малюнками та кристалами Swarovski.

Майстер манікюру актриси Том Бачик назвав цей незвичний дизайн "Поцілунки метеликів". Так, Лопес віддає перевагу формі нігтів "балерина".
Манікюр Дженніфер Лопес - найбільший тренд весни 2025: як він виглядає
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Для створення дизайну з кришталевими метеликами на нігтях необхідно спочатку нанести базовий шар, а також світло-фіолетовий відтінок з шимерними блискітками. На деяких нігтях малюємо французькі кінчики за допомогою чорного гель-лаку, а на інших - метеликів. Також необхідно прикрасити один або два нігті кристалами різної форми та розмірів.
Манікюр Дженніфер Лопес - найбільший тренд весни 2025: як він виглядає
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Чому варто обрати манікюр із кришталевими метеликами навесні 2025 року

Вишуканість і блиск

Кришталеві елементи, такі як стрази або каміння, додають блиску і розкоші, водночас метелики створюють ніжний і повітряний ефект. Це робить манікюр придатним як для урочистих заходів, так і для повсякденних образів, коли хочеться додати яскравості.

Романтичний і символічний дизайн

Метелики символізують трансформацію, свободу і красу, що робить цей манікюр особливо привабливим для тих, хто хоче підкреслити свою індивідуальність і жіночність.

Ідеальний вибір для весни

Манікюр з метеликами ідеально вписується у весняну атмосферу, коли природа прокидається і хочеться носити щось легке, яскраве і те, що надихає.
Манікюр Дженніфер Лопес - найбільший тренд весни 2025: як він виглядає
Манікюр Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/tombachik)

Раніше ми розповіли про манікюр Селени Гомес і Гейлі Бібер.

Також читайте, чому манікюр "оксамитове скло" стає трендом.

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінки в Instagram Дженніфер Лопес і Тома Бачика.

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