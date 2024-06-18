Як носити найтрендовіший колір цього літа - білий: топовий дизайнер дав поради

Білий колір - це безпрограшний варіант для літнього гардеробу та хіт цього сезону. Він чудово поєднується з безліччю інших кольорів, створюючи свіжі та стильні образи.
Як його краще поєднувати в образах, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис топового українського дизайнера Андре Тан в Instagram.
Поєднуйте білий з молочним
Такий тандем подарує вам відчуття затишку та комфорту.
Білий та небесно-блакитний
Спробуйте поєднати ці два ніжних кольори. Така класика ніколи не вийде з моди та буде актуальна.
Білий та вершково-жовтий
А таке комбо кольорів у цьому сезоні прямо на піку популярності.
Білий та рожевий
Ніжне й романтичне поєднання, яке освіжить образ і зробить його більш легким.
Білий та помаранчевий
За словами дизайнера, це яскраве й життєрадісне поєднання, яке не залишить вас непоміченою.
Білий та бежевий
Модельєр наголошує, що це універсальне поєднання, яке підійде для створення базового гардеробу.
Білий та червоний
А це яскраве поєднання, яке підкреслить вашу жіночність і додасть образу неабиякої грайливості.
Нагадаємо, що Андре Тан розказав, які речі будуть модними цього літа.
Також дизайнер розповідав, які існують архетипи людей і як від них залежить наш стиль.