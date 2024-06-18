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Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Андре Тан рассказал о белом цвете (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Белый цвет - это беспроигрышный вариант для летнего гардероба и хит этого сезона. Он отлично сочетается с множеством других цветов, создавая свежие и стильные образы.

Как его лучше совмещать в образах, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост топового украинского дизайнера Андре Тан в Instagram.

Как совмещать белый цвет в других вещах в гардеробе.

Сочетайте белый с молочным

Такой тандем подарит вам чувство комфорта и уюта.

Белый и небесно-голубой

Попробуйте объединить эти два нежных цвета. Такая классика никогда не выйдет из моды и будет актуальна.

Белый и сливочно-желтый

А такое цветовое комбо в этом сезоне прямо на пике популярности.

Белый и розовый

Нежное и романтическое сочетание, освежившее образ и сделающее его более легким.

Белый и оранжевый

По словам дизайнера, это яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченной.

Белый и бежевый

Модельер отмечает, что это универсальное соединение, которое подойдет для создания базового гардероба.

Белый и красный

А это яркое сочетание, которое подчеркнет вашу женственность и придаст образу незаурядной игривости.

 

 

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