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Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Вторник 18 июня 2024 09:20
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Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы Андре Тан рассказал о белом цвете (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

Белый цвет - это беспроигрышный вариант для летнего гардероба и хит этого сезона. Он отлично сочетается с множеством других цветов, создавая свежие и стильные образы.

Как его лучше совмещать в образах, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост топового украинского дизайнера Андре Тан в Instagram.

Как совмещать белый цвет в других вещах в гардеробе.

Сочетайте белый с молочным

Такой тандем подарит вам чувство комфорта и уюта.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Белый и небесно-голубой

Попробуйте объединить эти два нежных цвета. Такая классика никогда не выйдет из моды и будет актуальна.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Белый и сливочно-желтый

А такое цветовое комбо в этом сезоне прямо на пике популярности.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Белый и розовый

Нежное и романтическое сочетание, освежившее образ и сделающее его более легким.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Белый и оранжевый

По словам дизайнера, это яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченной.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Белый и бежевый

Модельер отмечает, что это универсальное соединение, которое подойдет для создания базового гардероба.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Белый и красный

А это яркое сочетание, которое подчеркнет вашу женственность и придаст образу незаурядной игривости.

Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы

Напомним, что Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом.

Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.

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