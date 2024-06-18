Как носить самый трендовый цвет этого лета - белый: топовый дизайнер дал советы
Белый цвет - это беспроигрышный вариант для летнего гардероба и хит этого сезона. Он отлично сочетается с множеством других цветов, создавая свежие и стильные образы.
Как его лучше совмещать в образах, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост топового украинского дизайнера Андре Тан в Instagram.
Как совмещать белый цвет в других вещах в гардеробе.
Сочетайте белый с молочным
Такой тандем подарит вам чувство комфорта и уюта.
Белый и небесно-голубой
Попробуйте объединить эти два нежных цвета. Такая классика никогда не выйдет из моды и будет актуальна.
Белый и сливочно-желтый
А такое цветовое комбо в этом сезоне прямо на пике популярности.
Белый и розовый
Нежное и романтическое сочетание, освежившее образ и сделающее его более легким.
Белый и оранжевый
По словам дизайнера, это яркое и жизнерадостное сочетание, которое не оставит вас незамеченной.
Белый и бежевый
Модельер отмечает, что это универсальное соединение, которое подойдет для создания базового гардероба.
Белый и красный
А это яркое сочетание, которое подчеркнет вашу женственность и придаст образу незаурядной игривости.
Напомним, что Андре Тан рассказал, какие вещи будут модными этим летом.
Также дизайнер рассказывал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль.