Як носити каф, щоб це виглядало оригінально та стильно: корисні поради жінкам

Каф - це прикраса, яка чудово замінює класичні сережки та може зробити класичний образ більш яскравим, цікавим та оригінальним.

Про те, як правильно носити цей аксесуар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Що таке каф і як його носити

Каф - це невеликий аксесуар, який поєднує у собі характеристики сережки та кліпси. Одягати його можна на різні частини вуха, даючи можливість підкреслити свою красу та природну форму раковини вуха, та додати оригінальності образу нестандартною прикрасою.

Такий популярний аксесуар прийшов до нас ще з античності. У давні часи ці прикраси вважалися символом влади, багатства, тому їх носили виключно вельможі, імператори, члени їх сімейства.

Це та сама річ, яку можна класифікувати, як унісекс, оскільки її можна зустріти в образах як чоловіків, так і жінок, що робить прикрасу актуальною та трендовою, особливо у цьому сезоні.

Також це чудова заміна сережок, тому підходить тим, хто не має проколів у вусі, але хоче урізноманітнити свою колекцію аксесуарів та доповнити образи.

Як правильно носити каф (фото: Pinterest)

Великим плюсом цього аксесуара є можливість самостійно обрати місце для кріплення та варіанти носки сережок, тобто, у вашому розпорядженні все вухо.

Головне правило - обрати доречний, зручний та стильний каф, який повністю буде відповідати стилю вашого образу і не буде притягувати увагу на себе.

Якщо хочеться додати оригінальності та цікавості образу, то можна сміливо спробувати цей аксесуар та розширити свою колекцію прикрас моделлю, яка гармонійно підкреслить філософію вашого стилю.

Тож, якщо ви все ще не наважилися на те, щоб проколоти вуха, але хочете, щоб носити у вухах, то каф - це розв'язання вашої проблеми та гарний варіант поринути у світ сучасної моди.