Как носить каф, чтобы это выглядело оригинально и стильно: полезные советы женщинам

Каф - это украшение, которое отлично заменяет классические серьги и может сделать классический образ более ярким, интересным и оригинальным.

О том, как правильно носить этот аксессуар, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Что такое каф и как его носить

Каф - это небольшой аксессуар, который сочетает в себе характеристики сережки и клипсы. Надеть его можно на разные части уха, что дает возможность подчеркнуть свою красоту и естественную форму раковины уха, также придать оригинальности образу нестандартным украшением.

Такой популярный аксессуар пришел к нам еще с античности. В древности эти украшения считались символом власти, богатства, поэтому их носили исключительно вельможи, императоры, члены их семейства.

Это та вещь, которую можно классифицировать как унисекс, поскольку ее можно встретить в образах как мужчин, так и женщин, что делает украшение актуальным и трендовым, особенно в этом сезоне.

Также это отличная замена сережек, поэтому подходит тем, у кого нет проколов в ухе, но хочет разнообразить свою коллекцию аксессуаров и дополнить образы.

Как правильно носить каф (фото: Pinterest)

Большим плюсом этого аксессуара является возможность самостоятельно выбрать место для крепления и варианты носки сережек, то есть в вашем распоряжении все ухо.

Главное правило - выбрать подходящий, удобный и стильный каф, который полностью будет соответствовать стилю вашего образа и не будет привлекать внимание на себя.

Если хочется добавить оригинальности образа, то можно смело попробовать этот аксессуар и расширить свою коллекцию украшений моделью, гармонично подчеркнув философию вашего стиля.

В общем, сли вы все еще не решились на то, чтобы проколоть уши, но хотите, чтобы носить в ушах, то каф - это решение вашей проблемы и хороший вариант окунуться в мир современной моды.