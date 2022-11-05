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Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

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Суббота 05 ноября 2022 19:12
Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста Фото: Как носить худые стильно (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Худи – элемент гардероба, который любят модники и модницы, особенно, когда холодно. Но не все знают, что теплую кофту с капюшоном и большим карманом посередине еще нужно уметь носить.

О тонкостях осеннего гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.

Худи + пальто

Такое сочетание точно беспроигрышно. Главное – правильно подберите цвета или в контраст, или в тон. А еще это очень тепло.

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + костюм

Почему бы и нет? Немного бунтарства никогда не помешает.

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + жакет

Здесь как и с пальто, бросьте обществу вызов!

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + юбка

Смело экспериментируйте как с атласными юбками, так и с трикотажем или легкой летней тканью.

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + тренч

Идеально для осенней сырости. И тепло и стильно.

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + жилет

Дутые жилеты-безрукавы все еще в тренде этого сезона. А в сочетании с худи это выглядит очень стильно.

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Худи + кожанка

С таким луком вы точно попадете на обложки глянца как королева стрит-стайла.

Как носить худи и не выглядеть смешно: 7 способов от стилиста

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

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