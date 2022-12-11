Як носити головний колір 2023 року: надихаюча фотопідбірка

"Зовсім скоро цей колір буде скрізь, тому пропоную вам трошки надихнутись і потренувати надивленість", - пише стилістка.

Його носять Кім і Кортні Кардашьян, Дженіфер Лопес, Джиджи Хадід, Блейк Лайвлі, Джесіка Альба, Зендая, Вікторія Бекхем і куди ж без неї - Анна Вінтур.

А ще Viva Magenta - дуже український колір, адже його ще називають "кольором борщу".

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova