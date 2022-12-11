RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка

Как носить главный цвет 2023 года (фото: instagram.com/anna.le.nova)
Автор: Светлана Мащенко

После того, как Институт цвета Pantone объявил оттенком 2023 года – цвет Viva Magenta 18-1750, все модницы и модники мира начали примерять на себя луки с этим "нетрадиционным красным для нетрадиционного времени".

Вдохновляющую фотоподборку подготовила стилист Анна Леканова в Instagram.

"Совершенно скоро этот цвет будет везде, поэтому предлагаю вам немного вдохновиться и потренировать наглядность", - пишет стилист.

Его носят Ким и Кортни Кардашьян, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид, Блейк Лайвли, Джессика Альба, Зендая, Виктория Бекхэм и куда же без нее – Анна Винтур.

А еще Viva Magenta – очень украинский цвет, ведь его еще называют "цветом борща".

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Читайте также, как носить самый модный шарф сезона.

Кроме того сообщалось, как купить обувь онлайн и не прогадать.

Читайте РБК-Украина в Google News
стильмодастилист