Як носити джинси взимку: Анастасія Цимбалару показала стильні образи, які зможе повторити кожна

Як і інші українські зірки, актриса стежить за модними трендами. На своїй сторінці вона часто ділиться образами як зі зйомок і фотосесій, так і в повсякденному житті.

Так, днями вона показала, як стилізувати звичайні джинси, щоб мати стильний вигляд.

Для стильного лука Анастасія Цимбалару обрала прямі джинси насиченого синього відтінку. Їх вона доповнила тонким ременем.

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Також образ артистки складався з лонгсліва молочного відтінку з невеликими ґудзиками спереду. Зверху вона накинула трендову сорочку з бежево-коричневою клітинкою, рукави якої вона оригінально підвернула.

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Завершити стильний образ на кожен день Цимбалару вирішила темно-коричневими уггами на платформі, які зараз на піку популярності, а також мініатюрною сумкою з цікавим принтом.

Другий образ акторка продемонструвала з бежевим боді. Зазначимо, що це базова річ, яка має бути в гардеробі кожної модниці. Таке боді можна носити як самостійно, так і під сорочки та піджаки, створюючи стильні багатошарові луки.

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До боді вона підібрала стильні темно-сині джинси з високою лінією талії та кишенями спереду. Завершували лук ковбойські чоботи коричневого відтінку, а також довге пальто молочного відтінку і містка сумка із замші, яка зараз також у тренді.

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Також Цимбалару доповнила образ аксесуаром у вигляді кулона.

Хто така Анастасія Цимбалару

Актрисі 32 роки.

Ще в підлітковому віці вона зрозуміла, що хоче зніматися, тому вступила до КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Будучи студенткою, отримала свої перші ролі та грала у виставах.

У 2017 році зіграла одну з головних ролей у мелодрамі "Не можу забути тебе".

У 2023 році зіграла в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Ця роль стала для актриси першою великою роботою на знімальному майданчику після початку повномасштабного вторгнення.

За свою кар'єру зіграла більш ніж 40 ролей у фільмах і серіалах.

З 2021 по 2024 роки була одружена з актором Григорієм Баклановим, відомим за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша". Влітку 2024 року пара оголосила про розлучення.

Цимбалару в інтерв'ю поділилася подробицями розставання.

Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)