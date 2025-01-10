Как носить джинсы зимой: Анастасия Цимбалару показала стильные образы, которые сможет повторить каждая

Как и другие украинские звезды, актриса следит за модными трендами. На своей странице она часто делится образами как со съемок и фотосессий, так и в повседневной жизни.

Так, на днях она показала, как стилизовать обычные джинсы, чтобы выглядеть стильно.

Для стильного лука Анастасия Цимбалару выбрала прямые джинсы насыщенного синего оттенка. Их она дополнила тонким ремнем.

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Также образ артистки состоял из лонгслива молочного оттенка с небольшими пуговицами спереди. Сверху она накинула трендовую рубашку с бежево-коричневой клеткой, рукава которой она оригинально подвернула.

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Завершить стильный образ на каждый день Цимбалару решила темно-коричневыми уггами на платформе, которые сейчас на пике популярности, а также миниатюрной сумкой с интересным принтом.

Второй образ актриса продемонстрировала с бежевым боди. Отметим, что это базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Такое боди можно носить как самостоятельно, так и под рубашки и пиджаки, создавая стильные многослойные луки.

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К боди она подобрала стильные темно-синие джинсы с высокой линией талии и карманами спереди. Завершали лук ковбойские сапоги коричневого оттенка, а также длинное пальто молочного оттенка и вместительная сумка из замши, которая сейчас также в тренде.

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Также Цимбалару дополнила образ аксессуаром в виде кулона.

Кто такая Анастасия Цимбалару

Актрисе 32 года.

Еще в подростковом возрасте она поняла, что хочет сниматься, поэтому вступила в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой, получила свои первые роли и играла в спектаклях.

В 2017 году сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Не можу забути тебе".

В 2023 году сыграла в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Эта роль стала для актрисы первой большой работой на съемочной площадке после начала полномасштабного вторжения.

За свою карьеру сыграла более чем 40 ролей в фильмах и сериалах.

С 2021 по 2024 года была замужем за актером Григорием Баклановым, известным по роли в сериале "Спіймати Кайдаша". Летом 2024 года пара объявила о разводе.

Цимбалару в интервью поделилась подробностями расставания.

Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)