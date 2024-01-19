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Як назвати кота чи собаку. Найпопулярніші та прикольні клички

Як прикольно назвали кота (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Обрати цікаву кличку для домашнього улюбленця - справа не з легких. Втім, визначитися з вибором цілком реально.

Як оригінально назвати собаку чи кішку, а також як правильно обрати кличку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Pets at Home та Love Pets.

Британський клуб любителів домашніх тварин створив рейтинг найбільш популярних кличок для тварин. Як виявилося, і собак, і котів люблять називати схожими та навіть однаковими іменами.

Найкращі клички для котів

  • Луна (Luna)
  • Майло (Milo)
  • Сімба (Simba)
  • Белла (Bella)
  • Нала (Nala)
  • Коко (Coco)
  • Орео (Oreo)
  • Уілоу (Willow)
  • Кітті (Kitty)
  • Локі (Loki)

Як красиво назвати кота (фото: freepik.com)

Найкращі клички для собак

  • Луна (Luna)
  • Тедді (Teddy)
  • Майло (Milo)
  • Лола (Lola)
  • Коко (Coco)
  • Дейзі (Daisy)
  • Поппі (Poppy)
  • Бадді (Buddy)
  • Бейлі (Bailey)
  • Уілоу (Willow)

Цікаві клички для собак (фото: freepik.com)

Як обрати кличку для кота чи собаки

Обирання кличок для собаки чи кота - це особливий момент, який визначається як вашими власними вподобаннями, так і індивідуальними рисами та характером тварини.

Варто враховувати декілька факторів:

  • розмір і порода тварини - кличка має бути адаптована до "габаритів" пухнастика
  • характер - якщо ваша тварина спокійна, ім'я може бути більш лагідним, якщо енергійна - жвавим, веселим
  • колір очей та хутра тварини - ви можете підібрати кличку, яка буде описувати чотирилапого друга
  • легкість вимови клички - обирайте ім'я, яке легко вимовляти, оскільки ви будете його використовувати щоденно.

Прикольні клички для тварин

Також ви можете обрати кумедне й оригінальне ім'я, яке буде підіймати вам настрій. Існують такі цікаві клички: Імбир, Клементин, Васабі, Ківі, Крекер, Віскі, Перчик, Манго, Чіп, Арахіс, Чері, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денді, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Вікінг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклін, Скотч.

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