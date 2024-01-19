Как назвать кота или собаку. Самые популярные и прикольные клички

Выбрать интересную кличку для домашнего любимца - дело не из легких. Впрочем, определиться с выбором вполне реально.
Как оригинально назвать собаку или кошку, а также как правильно выбрать кличку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты Pets at Home и Love Pets.
Британский клуб любителей домашних животных создал рейтинг самых популярных кличек для животных. Как оказалось, и собак, и кошек любят называть похожими и даже одинаковыми именами.
Как красиво назвать кота (фото: freepik.com)
Интересные клички для собак (фото: freepik.com)
Выбор кличек для собаки или кота - это особый момент, определяемый как вашими собственными предпочтениями, так и индивидуальными чертами и характером животного.
Следует учитывать несколько факторов:
Также вы можете выбрать забавное и оригинальное имя, которое будет поднимать настроение. Существуют такие интересные клички: Имбирь, Клементин, Васаби, Киви, Крекер, Виски, Перчик, Манго, Чип, Арахис, Чери, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денди, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Викинг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклин, Скотч.
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