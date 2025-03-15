Як називаються штани з кишенями по боках, які стали трендом: приклад від Наді Дорофєєвої

Штани карго - це стильні та зручні штани, що мають кілька великих кишень, зазвичай розташованих на штанинах. Цей фасон став трендом завдяки своїй практичності, стильному вигляду та можливості поєднувати з різними елементами одягу.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як штани карго стилізує популярна співачка Надя Дорофєєва.
Співачка має свій власний стиль. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram знімками в стильних луках з різних заходів, відпочинку та повсякденного життя.
Так, днями вона опублікувала фото в стильних штанах карго бежевого відтінку. Свій образ вона доповнила напівпрозорим лонгслівом із драпіруванням і взуттям на високих підборах.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Штани-карго - це штани з великою кількістю кишень і невимушеною посадкою. Їх часто виготовляють з міцних матеріалів, як-от бавовна або суміш бавовни, що робить їх придатними для активного відпочинку і повсякденного носіння.
Спочатку вони були частиною військової форми, оскільки давали змогу носити із собою необхідні речі, не створюючи зайвого навантаження. Але з часом карго стали популярними серед цивільних, особливо серед молоді, завдяки своєму практичному дизайну й універсальності.
Леся Нікітюк у штанах карго (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Такі штани часто асоціюються з вуличною модою, їх носять як із кросівками, так і з елегантним взуттям. Крім того, вони зручні для активного способу життя, завдяки великій кількості кишень, у яких можна носити різні предмети.
Після повернення в моду у 2020-2021 роках вони продовжують бути популярними серед тих, хто цінує комфорт і функціональність у повсякденному одязі.
Даша Квіткова теж носить цей фасон штанів (фото: instagram.com/kvittkova)
Для повсякденного образу поєднуйте штани карго з простими футболками або лонгслівами. Додайте до образу худі або толстовки, якщо хочете створити стильний, але комфортний аутфіт.
Для стильного луку можна поєднувати карго штани з класичною сорочкою або футболкою з принтом. Це додасть образу цікавості та індивідуальності. Приділіть увагу фактурі матеріалів - наприклад, штани карго з деніму добре поєднуються з легкими сорочками.
Для створення більш елегантного, але розслабленого образу, спробуйте поєднувати карго з класичним жакетом або піджаком.
Штани карго мають гарний вигляд із джинсовими куртками, бомберами або парками. Вибір верхнього одягу залежить від сезону - для більш прохолодних днів можна вибрати теплу куртку, а для теплих - легкий бомбер або тренч.
Злата Огнєвіч вибрала джинси карго (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Також вас може зацікавити