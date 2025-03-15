Як називаються штани з кишенями по боках, які стали трендом: приклад від Наді Дорофєєвої

Як штани карго носить Надя Дорофєєва

Співачка має свій власний стиль. Вона часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram знімками в стильних луках з різних заходів, відпочинку та повсякденного життя.

Так, днями вона опублікувала фото в стильних штанах карго бежевого відтінку. Свій образ вона доповнила напівпрозорим лонгслівом із драпіруванням і взуттям на високих підборах.



Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чому карго залишаються на піку популярності

Штани-карго - це штани з великою кількістю кишень і невимушеною посадкою. Їх часто виготовляють з міцних матеріалів, як-от бавовна або суміш бавовни, що робить їх придатними для активного відпочинку і повсякденного носіння.

Спочатку вони були частиною військової форми, оскільки давали змогу носити із собою необхідні речі, не створюючи зайвого навантаження. Але з часом карго стали популярними серед цивільних, особливо серед молоді, завдяки своєму практичному дизайну й універсальності.



Леся Нікітюк у штанах карго (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Такі штани часто асоціюються з вуличною модою, їх носять як із кросівками, так і з елегантним взуттям. Крім того, вони зручні для активного способу життя, завдяки великій кількості кишень, у яких можна носити різні предмети.

Після повернення в моду у 2020-2021 роках вони продовжують бути популярними серед тих, хто цінує комфорт і функціональність у повсякденному одязі.



Даша Квіткова теж носить цей фасон штанів (фото: instagram.com/kvittkova)

З чим носити карго у 2025 році

З футболкою або толстовкою

Для повсякденного образу поєднуйте штани карго з простими футболками або лонгслівами. Додайте до образу худі або толстовки, якщо хочете створити стильний, але комфортний аутфіт.

З сорочкою або футболкою з принтом

Для стильного луку можна поєднувати карго штани з класичною сорочкою або футболкою з принтом. Це додасть образу цікавості та індивідуальності. Приділіть увагу фактурі матеріалів - наприклад, штани карго з деніму добре поєднуються з легкими сорочками.

З піджаком

Для створення більш елегантного, але розслабленого образу, спробуйте поєднувати карго з класичним жакетом або піджаком.

З верхнім одягом

Штани карго мають гарний вигляд із джинсовими куртками, бомберами або парками. Вибір верхнього одягу залежить від сезону - для більш прохолодних днів можна вибрати теплу куртку, а для теплих - легкий бомбер або тренч.



Злата Огнєвіч вибрала джинси карго (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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