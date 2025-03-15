Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: пример от Нади Дорофеевой

Брюки карго - это стильные и удобные брюки, которые имеют несколько больших карманов, обычно расположенных на штанинах. Этот фасон стал трендом благодаря своей практичности, стильному виду и возможности сочетать с разными элементами одежды.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как брюки карго стилизует популярная певица Надя Дорофеева.
Певица имеет свой собственный стиль. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram снимками в стильных луках с различных мероприятий, отдыха и повседневной жизни.
Так, на днях она опубликовала фото в стильных брюках карго бежевого оттенка. Свой образ она дополнила полупрозрачным лонгсливом с драпировкой и обувью на высоких каблуках.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Брюки-карго - это брюки с большим количеством карманов и непринужденной посадкой. Их часто изготавливают из прочных материалов, таких как хлопок или смесь хлопка, что делает их подходящими для активного отдыха и повседневной носки.
Сначала они являлись частью военной формы, поскольку позволяли носить с собой необходимые вещи, не создавая излишней нагрузки. Но со временем карго стали популярны среди гражданских, особенно среди молодежи, благодаря своему практичному дизайну и универсальности.
Леся Никитюк в брюках карго (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Такие штаны часто ассоциируются с уличной модой, их носят как с кроссовками, так и с элегантной обувью. Кроме того, они удобны для активного образа жизни, благодаря большому количеству карманов, в которых можно носить разные предметы.
После возвращения в моду в 2020-2021 годах они продолжают быть популярными среди тех, кто ценит комфорт и функциональность в повседневной одежде.
Даша Квиткова тоже носит этот фасон брюк (фото: instagram.com/kvittkova)
Для повседневного образа сочетайте брюки карго с простыми футболками или лонгсливами. Добавьте к образу худи или толстовки, если хотите создать стильный, но комфортный аутфит.
Для стильного лука можно сочетать карго брюки с классической рубашкой или футболкой с принтом. Это придаст образу интереса и индивидуальности. Уделите внимание фактуре материалов - например, брюки карго из денима хорошо сочетаются с легкими рубашками.
Для создания более элегантного, но расслабленного образа, попробуйте сочетать карго с классическим жакетом или пиджаком.
Брюки карго хорошо смотрятся с джинсовыми куртками, бомберами или парками. Выбор верхней одежды зависит от сезона - для более прохладных дней можно выбрать теплую куртку, а для теплых - легкий бомбер или тренч.
Злата Огневич выбрала джинсы карго (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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