Шкіряні штани - тренд весни 2025: як їх носить Катя Осадча

Шкіряні штани на піку популярності вже кілька сезонів поспіль. У 2025 році вони стали одним з головних трендів зими й весни. Цей елемент гардероба, який часто асоціюється з рок-н-ролом або вуличною модою, тепер є універсальною деталлю, яка пасує як до повсякденних, так і до елегантніших образів.

Чому шкіряні штани - тренд 2025 року

Стиль і універсальність

У 2025 році шкіряні штани стають не тільки символом зухвалості, а й елегантності. Вони можуть бути як скінні, так і більш вільними, з високою талією або укороченими, залежно від уподобань. Модні будинки представляють їх у різноманітних кольорах і фактурах: від класичного чорного до яскравих і пастельних відтінків, а також з різними текстурними вставками або декоративними елементами.

Комфорт

Сучасні шкіряні штани стають дедалі комфортнішими завдяки використанню високоякісних, еластичних матеріалів, які полегшують рухи та підлаштовуються під фігуру. Вони ідеально підходять для тих, хто не готовий жертвувати комфортом заради моди.

Поєднання

Шкіряні штани можна носити з чим завгодно - від базових футболок і светрів до розкішних жакетів і піджаків. Їх можна комбінувати як із кросівками для створення стильного вуличного образу, так і з елегантними туфлями або ботильйонами для вишуканіших нарядів.

Новий погляд на класику

У минулому шкіряні штани часто асоціювалися з молодіжною субкультурою або панк-стилем, але у 2025 році вони стають символом упевненості та сили. Бренди пропонують різноманітні варіанти - від класичних чорних моделей до більш авангардних дизайнів з елементами декору і незвичною обробкою.

Екологічні матеріали

Модний тренд на стійкість і екологічність не оминає і шкіряні вироби. У 2025 році багато брендів почали використовувати екошкіру і перероблені матеріали, що робить такі штани більш дружніми до навколишнього середовища.



Катя Осадча показала трендові штани (фото: instagram.com/kosadcha)

Як шкіряні штани носить Катя Осадча

Телеведуча стежить за модними трендами й часто демонструє в мережі повсякденні образи, які можна взяти собі на замітку.



Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, днями Осадча показала в Stories образ із трендовими штанами з екошкіри чорного кольору. Їх вона доповнила футболкою оверсайз також самого відтінку й грубими черевиками на масивній підошві.



Телеведуча показала образ зі шкіряними штанами (фото: instagram.com/kosadcha)

Свій total black look вона розбавила білим бомбером у стилі оверсайз, а також масивними прикрасами золотистого відтінку на шиї та руках.



Катя Осадча продемонструвала стильний лук (фото: instagram.com/kosadcha)