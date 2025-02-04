Як навчитися програмування: 10 найкращих платформ для новачків і дітей

У сучасному світі програмування стає невід'ємною частиною розвитку та професійного зростання. Незалежно від того, новачок ви в цій сфері чи хочете навчити дитину, існує безліч онлайн-ресурсів, які допоможуть освоїти основні навички.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
FreeCodeCamp - це одна з найкращих платформ для вивчення програмування, доступна абсолютно безкоштовно. Тут можна освоїти веб-розробку, машинне навчання, роботу з API та аналіз даних, а також отримати безкоштовні сертифікати за ключовими напрямами.
Курси представлені у вигляді відеолекцій і текстових уроків із прикладами коду, а практичні проєкти дають змогу застосовувати отримані знання на реальних завданнях.
Додатково FreeCodeCamp пропонує YouTube-канал із сотнями повноцінних курсів, інструмент для підготовки до технічних співбесід і активне співтовариство, готове допомогти з будь-якими питаннями.
Також доступний новинний розділ з актуальними трендами в IT, цілодобове радіо з музикою для кодингу та подкасти з експертами індустрії. Це ідеальний вибір як для новачків, так і для досвідчених розробників, які бажають поліпшити свої навички.
Плюси:
Мінуси:
YouTube - це один із найдоступніших і найрізноманітніших ресурсів для вивчення програмування, що пропонує тисячі безкоштовних відеоуроків від різних творців. Тут можна знайти курси з різних мов програмування, практичні проєкти та живі кодинг-сесії, а також стежити за останніми трендами в IT.
Однак YouTube не надає структурованої програми навчання, і якість контенту може варіюватися залежно від автора.
Для системного навчання рекомендується знаходити канали з повноцінними курсами, наприклад, CS50 від Гарварду, який ідеально підходить для новачків і безкоштовно доступний на YouTube і платформі edX.
Плюси:
Мінуси:
Codecademy - це чудова платформа для тих, хто хоче вивчати програмування з інтерактивними вправами та структурованими курсами.
Безкоштовний базовий план дає змогу опанувати основи, а преміум-передплата (від 19,99 доларів на місяць) надає доступ до кар'єрних і професійних навчальних програм, реальних проєктів, вікторин і сертифікатів.
Курси на Codecademy здебільшого текстові, але включають практичні вправи, що допомагають навчатися в зручному темпі. Для підготовки до працевлаштування платформа пропонує симулятор співбесід та інструмент Job Ready, який аналізує вимоги вакансій і порівнює їх із вашими навичками.
Плюси:
Мінуси:
Treehouse - це освітня платформа, яка підійде тим, хто хоче опанувати веб-розробку, UX/UI-дизайн, аналіз даних і створення додатків. Курси засновані на навчанні через відеоуроки під керівництвом експертів, а також включають інтерактивні завдання та вікторини.
Для зручності користувачів Treehouse пропонує структуровані навчальні програми та Techdegree - поглиблені курси з сертифікатами (199 доларів на місяць). Це робить платформу хорошим варіантом для розробників-початківців і розробників-початківців, готових інвестувати у своє навчання.
Плюси:
Мінуси:
Code.org - це освітня платформа, створена для навчання дітей основ програмування. Тут доступні курси для різних вікових груп: від простих ігор і головоломок для молодших школярів до складніших тем, таких як JavaScript і веб-розробка, для старшокласників.
Платформа також зручна для вчителів - вони можуть створювати класи, відстежувати успішність учнів та інтегрувати програмування в шкільну програму. Code.org підтримує багатомовний інтерфейс, що робить його доступним для дітей з усього світу.
Хоча сайт не видає сертифікатів, він допомагає дітям освоїти програмування в ігровій формі та мотивує їх продовжувати навчання. Нещодавно Code.org запустив "Hour of Code" - годинне заняття, яке знайомить новачків з основами комп'ютерних наук.
Плюси:
Мінуси:
Codemonkey
Codemonkey - це освітня платформа, створена для навчання дітей від 5 до 14 років основ програмування через ігровий формат. Курси адаптовані під вік дитини і включають відео-уроки, завдання і тести.
На початковому етапі діти вивчають базові концепції програмування за допомогою візуального (блочного) кодування. Згодом вони освоюють реальні мови програмування, такі як Python, і навіть створюють чат-ботів.
Батьки та вчителі можуть керувати процесом навчання, створювати плани уроків і відстежувати прогрес. Самостійна реєстрація дитини неможлива - доступ до платформи оформлюється через дорослого.
Плюси:
Мінуси:
Udemy пропонує широкий вибір курсів з програмування та інших напрямків з можливістю довічного доступу після разової оплати. Платформа поєднує в собі зручність YouTube з можливістю відстеження прогресу та отримання сертифікатів.
Курси створюють незалежні викладачі, тому якість контенту варіюється, але на платформі є рейтинги і безкоштовні ознайомлювальні уроки, що допомагають вибрати найкращий варіант. Udemy також часто влаштовує знижки, дозволяючи купити курси за зниженою ціною.
Крім відеоуроків, деякі курси включають тести, проєкти та додаткові матеріали. Доступна мобільна версія з можливістю офлайн-навчання.
Плюси:
Мінуси:
Coursera пропонує якісне навчання від провідних університетів і компаній, таких як Yale, Stanford, Google, IBM. Платформа підходить для тих, хто хоче вивчати програмування та інші технічні дисципліни в структурованому форматі.
Більшість курсів можна дивитися безкоштовно в режимі аудиту, але за сертифікат про завершення доведеться заплатити. Однак студенти можуть подати заявку на фінансову допомогу та отримати сертифікат безкоштовно.
Coursera пропонує кар'єрно-орієнтовані програми, включаючи спеціалізації та професійні сертифікати. Також доступний мобільний додаток із функцією офлайн-навчання.
Плюси:
Мінуси:
edX пропонує безкоштовний доступ до матеріалів курсів від таких університетів, як Harvard, MIT, Berkeley та інших. Платформа надає структуровані курси з програмування, штучного інтелекту та кібербезпеки, а також спеціалізації для глибшого вивчення.
Ви можете безкоштовно переглядати курси, однак за сертифікат потрібно заплатити. edX надає фінансову допомогу для тих, хто відповідає умовам.
Основний контент на платформі - це відеоуроки з можливістю самостійного навчання, що дає вам більше контролю і гнучкості порівняно з YouTube.
Плюси:
Мінуси:
W3Schools - це безкоштовна платформа, яка ідеально підходить для освоєння основ веб-розробки. Вона надає інтерактивний редактор для практики коду та покрокові текстові керівництва.
Ви можете вивчати HTML, CSS, JavaScript та інші веб-технології, практикуючись прямо в браузері, за допомогою докладних прикладів коду. Однак W3Schools не відстежує ваш прогрес і не пропонує структуровані курси.
Платформа ідеально підходить для початківців, які бажають швидко навчитися програмувати.
Плюси:
Мінуси: