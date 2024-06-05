Топ-6 основних джерел шкідливих програм, які можуть зашкодити вашому комп'ютеру

Шкідливе ПЗ завдає вам шкоди, крадячи вашу інформацію, пошкоджуючи файли, уповільнюючи роботу системи або беручи під контроль ваш пристрій. Таке шкідливе програмне забезпечення не потрапляє у вашу систему з нізвідки.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт з технологій та гаджетів MakeUseOf розповідає про головні джерела зараження комп'ютера, а також звідки вони беруться.

Вкладення в електронній пошті

Ймовірно, ви щодня отримуєте десятки електронних листів, деякі від знайомих та довірених осіб, інші - від незнайомців чи компаній. Деякі листи можуть мати вкладення, такі як файли, які можна відкрити, завантажити або просто переглянути. Вони можуть бути корисними, але будьте обережні! Деякі з них можуть зашкодити вашому комп'ютеру.

Не відкривайте вкладення електронної пошти від невідомих або підозрілих відправників. Якщо ви не впевнені, видаліть підозрілі повідомлення або позначте їх як спам. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

Також не слід відкривати вкладення електронної пошти з незвичайним розширенням або назвами файлів. Наприклад, електронний лист із файлом під назвою "invoice.exe" швидше за все не є справжнім; це шкідливе ПЗ, оскільки ".exe" означає файл, що виконується. Просто видаліть його та забудьте.

Крім того, використовуйте антивірусне програмне забезпечення та підтримуйте його в актуальному стані, оскільки воно може сканувати вкладення електронної пошти та блокувати або видаляти будь-яке виявлене шкідливе програмне забезпечення.

І останнє: використовуйте функцію безпечних вкладень, якщо ваш поштовий провайдер її пропонує. Вона може перевіряти вкладення електронної пошти у віртуальному середовищі, перш ніж вони будуть доставлені вам, і запобігати попаданню шкідливих файлів у вашу поштову скриньку.

Підроблені веб-сайти

Фішингові сайти часто копіюють зовнішній вигляд популярних веб-ресурсів, щоб обманом змусити користувачів вводити свої особисті дані та паролі у фальшиві форми або завантажувати зловмисне програмне забезпечення. Вони можуть використовувати дизайн, логотипи та доменні імена, що відрізняються від оригіналу лише на одну літеру або символ.

Тому завжди ретельно перевіряйте адресний рядок браузера та URL. Якщо у вас виникнуть хоч найменші сумніви щодо справжності сайту, не вводьте свої дані. Під час введення особистої або фінансової інформації переконайтеся, що сайт використовує захищене з'єднання (https), на що вкаже іконка замку на початку адресного рядка.

Крім того, регулярно оновлюйте свій браузер. Chrome, Firefox і Edge мають хороші механізми розпізнавання фішингових сайтів і попереджають вас, якщо ви потрапляєте на такий сайт. Не ігноруйте ці попередження.

Завантажене програмне забезпечення

Завантаження програмного забезпечення є найчастішим джерелом шкідливих програм. Ви можете захотіти завантажити його за допомогою пошукової системи, але не знаєте, чи це законне програмне забезпечення або шкідливе ПЗ, яке може нашкодити вашому комп'ютеру.

Найчастіше ви можете завантажити потрібну програму. Однак вона може бути настільки переповнена шкідливим контентом, що він вплине на законне програмне забезпечення та всю вашу комп'ютерну систему. Найтривожнішим є те, що шкідливе ПЗ може відображатися вгорі результатів пошуку, змушуючи вас думати, що сайт із програмою є законним.

Щоб уникнути зараження шкідливими програмами при завантаженні програмного забезпечення, просто не завантажуйте нічого з підозрілих сайтів, які пропонують безкоштовні або зламані версії програм. Зазвичай вони сповнені шкідливих програм, які можуть пошкодити ваші пристрої. Користуйтеся лише законними сайтами чи тими, у безпеці яких ви впевнені.

Завжди перевіряйте завантажені файли надійним антивірусом або антивірусним програмним забезпеченням перед відкриттям.

Торренти

Торренти дозволяють завантажувати ігри, фільми, музику та багато іншого. Однак через децентралізовану природу мережі, файли, що завантажуються, можуть бути заражені шкідливими програмами.

Щоб уникнути шкідливих програм при використанні торентів, дотримуйтесь цих порад:

Завантажуйте файли тільки з надійних та відомих торрент-сайтів із позитивними відгуками користувачів. Вони допоможуть вам зрозуміти, наскільки безпечно завантажувати файли з цього ресурсу.

Будьте обережні з файлами з підозрілими розширеннями, такими як ".exe". Вони з високою ймовірністю містять шкідливий код

Завжди скануйте завантажені файли за допомогою антивірусу перед відкриттям або запуском. Антивірусне програмне забезпечення допоможе виявити та нейтралізувати шкідливе ПЗ.

З'ємні пристрої

Шкідливе програмне забезпечення може потрапити на ваш комп'ютер не тільки через інтернет. Небезпека також ховається у зовнішніх накопичувачах, які ви підключаєте до свого пристрою. Це можуть бути флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, CD- та DVD-диски тощо.

Крім файлів, що зберігаються на них, зовнішні пристрої можуть містити шкідливе ПЗ, отримане з раніше заражених комп'ютерів. Також хакери можуть спеціально заразити накопичувач шкідливим кодом, використовуючи вашу природну цікавість проти вас.

Як захиститися від зараження через зовнішні накопичувачі

Не використовуйте знімні носії з невідомих джерел

Будьте обережні, підключаючи USB-накопичувач або інший зовнішній пристрій до свого комп'ютера, особливо якщо він отриманий від людини, якій ви не довіряєте

Перед тим, як відкрити файли на зовнішньому пристрої, обов'язково проскануйте його за допомогою надійного антивірусного програмного забезпечення.

Неоновлене програмне забезпечення

Неоновлені додатки або програмне забезпечення можуть стати лазівкою для зламування комп'ютера. Майже третина витоків даних кілька років тому сталася через вразливість у застарілому програмному забезпеченні.

Як уникнути зараження