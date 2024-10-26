10 ігор, які зроблять вашу дитину маленьким програмістом

Світ програмування тепер доступний навіть наймолодшим користувачам, і в цьому допомагають захоплюючі ігри. Ці програми та ігри дозволяють дітям освоювати основи кодингу, розвивати логічне мислення та вчитися вирішувати завдання, які колись були доступними лише професіоналам.

Про 10 ігор, які легко перетворять дитину на маленького програміста, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ігрової платформи Gamegatehq .

Lightbot

Рекомендований вік: 4-6 років

Вартість: безкоштовно; від 3 доларів за повну версію

У грі, доступній на смартфоні або планшеті, маленький робот, підкоряючись командам, повинен запалювати лампочки у потрібних місцях.

Основне завдання - прокласти шлях іграшки за допомогою простих команд. Потрібно написати правильний алгоритм, використовуючи стрілки, лампочки та інші блоки. При цьому батько повинен пояснити дитині, що означають картинки.

Робот досить забавний, щоб сподобатися дітям, і досить серйозний, щоб не набриднути дорослим. Гра навчає таких понять, як планування, тестування, налагодження, процедури та цикли. Безкоштовна версія Lightbot Code Hour має 20 рівнів для проходження, а повна версія - 50.

Lightbot (фото: Lightbot)

Box Island

Рекомендований вік: 5-9 років

Вартість: безкоштовно; від 2 доларів за додаткові рівні

Гравці подорожують островом Бокс і допомагають персонажу збирати розкидані пустелею зірки. У процесі проходження квесту дитина пізнає основи послідовностей, алгоритмів та циклів. Гра розвиває розпізнавання образів та навчає алгоритмічного мислення. У грі Box Island 100 рівнів.

Box Island (фото: BlueStacks)

Tynker

Рекомендований вік: 6-12 років

Вартість: безкоштовно; від 60 доларів на квартал за Premium-підписку

Освітня платформа із забавними ігровими персонажами. Базові принципи програмування викладено у доступній для дітей формі. У процесі дитина вчиться малювати, створювати анімацію та розробляти власні ігри.

Є курси з HTML&CSS, JavaScript, Python та інших мов програмування. Всього на Tynker близько 2000 ігор для початківців та розвинених розробників.

Tynker (фото: Tynker)

CodinGame

Рекомендований вік: 6-12 років

Вартість: безкоштовно

CodinGame - онлайн-платформа, яка підійде як новачкам для навчання з нуля, так і досвідченішим розробникам. Сервіс є серією міні-ігор і головоломок, які потрібно вирішувати за допомогою коду. Система включає більше 25 актуальних мов програмування, включаючи Java, C#, C++, Python, JavaScript і Rust.

Завдання поступово ускладнюються. Змагальний елемент мотивує: учасники поділяються на групи за рівнем досягнень, а головна мета - стати лідером у цьому списку.

CodinGame (фото: Fiverr)

Code Monkey

Рекомендований вік: 5-14 років

Вартість: безкоштовно; від 6 доларів на місяць за передплату Premium

Ігрове середовище, в якому діти повинні допомогти смішній мавпці дістатися банана. Кожен новий рівень показує можливості програмування. Знання попереднього уроку допоможуть вам виконати наступне завдання.

На проходження одного рівня піде кілька хвилин, тому дитина не встигне занудьгувати, якщо ви не перевантажите її занадто великою кількістю завдань. У Code Monkey команди потрібно вибирати за допомогою іконок, а послідовність дій для мавпочки прописана в рядках коду, які можна зрозуміти в деталях.

Code Monkey (фото: CodeMonkey)

Kodu Game Lab

Рекомендований вік: 9-14 років

Вартість: безкоштовно

Kodu - проект візуального програмування від Microsoft. Дитина не лише навчиться писати код та працювати над дизайном, а й створить повноцінну гру, яку можна буде запустити на Windows чи XBox.

Це особливо привабливий варіант для тих, хто цікавиться саме розробкою ігор.

Kodu Game Lab (фото: Pinterest)

Code Combat

Рекомендований вік: 8-14 років

Вартість: безкоштовно; від 4 доларів на місяць за Premium-підписку

У цій грі ви вибираєте мову програмування, якою вам належить писати команди для свого персонажа, а потім вирушаєте в подорож за кристалами. До списку мов, що підтримуються, входять JavaScript, Python, Java, CoffeeScript, C++ і Lua.

Code Combat (фото: CodeCombat)

Scratch

Рекомендований вік: 10-15 років

Вартість: безкоштовно

Середовище на навчання дітей програмування від Массачусетського технологічного інституту.

Дитина повинна самостійно ставити собі за мету для кожного проекту, тому універсальних рішень немає, але є простір для творчості, якого не вистачає в іграх, що навчають алгоритмізації. Scratch відмінно підійде тим, хто хоче чогось складнішого, ніж управління роботами та мавпами за маршрутами.

Scratch (фото: MIT News)

Swift Playgrounds

Рекомендований вік: 13-16 років

Вартість: безкоштовно

За допомогою додатка від Apple підліток почне свій шлях у розробці мовою Swift, яка використовується у застосунках для iOS. Тут потрібно переміщати персонажів по віртуальному світу, виконувати завдання та вирішувати головоломки. Можна не лише проходити інтерактивні уроки, а й створювати справжні програми для iOS.

Swift Playgrounds має убудовані шаблони, які допоможуть дітям виявити творчі здібності. Підліток навчиться писати функції, змінні та запускати команди. У процесі вам доведеться вивчати теорію, практикуватися та розуміти принципи роботи кожного елемента.

Крім базових можливостей Swift, користувачам доступні бібліотеки та фреймворки: SpriteKit, SwiftUI, Metal. Ви можете використовувати елементи гаджета через код. Наприклад, використовувати камеру, гіроскоп та інші датчики.

Swift Playgrounds (фото: TechCrunch)