Как научиться программированию: 10 лучших платформ для новичков и детей

В современном мире программирование становится неотъемлемой частью развития и профессионального роста. Независимо от того, новичок ли вы в этой сфере или хотите обучить ребенка, существует множество онлайн-ресурсов, которые помогут освоить основные навыки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
FreeCodeCamp - это одна из лучших платформ для изучения программирования, доступная абсолютно бесплатно. Здесь можно освоить веб-разработку, машинное обучение, работу с API и анализ данных, а также получить бесплатные сертификаты по ключевым направлениям.
Курсы представлены в виде видеолекций и текстовых уроков с примерами кода, а практические проекты позволяют применять полученные знания на реальных задачах.
Дополнительно FreeCodeCamp предлагает YouTube-канал с сотнями полноценных курсов, инструмент для подготовки к техническим собеседованиям и активное сообщество, готовое помочь с любыми вопросами.
Также доступен новостной раздел с актуальными трендами в IT, круглосуточное радио с музыкой для кодинга и подкасты с экспертами индустрии. Это идеальный выбор как для новичков, так и для опытных разработчиков, желающих улучшить свои навыки.
Плюсы:
Минусы:
YouTube - это один из самых доступных и разнообразных ресурсов для изучения программирования, предлагающий тысячи бесплатных видеоуроков от разных создателей. Здесь можно найти курсы по различным языкам программирования, практические проекты и живые кодинг-сессии, а также следить за последними трендами в IT.
Однако YouTube не предоставляет структурированной программы обучения, и качество контента может варьироваться в зависимости от автора.
Для системного обучения рекомендуется находить каналы с полноценными курсами, например, CS50 от Гарварда, который идеально подходит для новичков и бесплатно доступен на YouTube и платформе edX.
Плюсы:
Минусы:
Codecademy - это отличная платформа для тех, кто хочет изучать программирование с интерактивными упражнениями и структурированными курсами.
Бесплатный базовый план позволяет освоить основы, а премиум-подписка (от 19,99 долларов в месяц) предоставляет доступ к карьерным и профессиональным учебным программам, реальным проектам, викторинам и сертификатам.
Курсы на Codecademy в основном текстовые, но включают практические упражнения, которые помогают учиться в удобном темпе. Для подготовки к трудоустройству платформа предлагает симулятор собеседований и инструмент Job Ready, который анализирует требования вакансий и сравнивает их с вашими навыками.
Плюсы:
Минусы:
Treehouse - это образовательная платформа, которая подойдет тем, кто хочет освоить веб-разработку, UX/UI-дизайн, анализ данных и создание приложений. Курсы основаны на обучении через видеоуроки под руководством экспертов, а также включают интерактивные задания и викторины.
Для удобства пользователей Treehouse предлагает структурированные учебные программы и Techdegree - углубленные курсы с сертификатами (199 долларов в месяц). Это делает платформу хорошим вариантом для начинающих и продолжающих разработчиков, готовых инвестировать в свое обучение.
Плюсы:
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Code.org - это образовательная платформа, созданная для обучения детей основам программирования. Здесь доступны курсы для разных возрастных групп: от простых игр и головоломок для младших школьников до более сложных тем, таких как JavaScript и веб-разработка, для старшеклассников.
Платформа также удобна для учителей - они могут создавать классы, отслеживать успеваемость учеников и интегрировать программирование в школьную программу. Code.org поддерживает многоязычный интерфейс, что делает его доступным для детей по всему миру.
Хотя сайт не выдает сертификатов, он помогает детям освоить программирование в игровой форме и мотивирует их продолжать обучение. Недавно Code.org запустил "Hour of Code" - часовое занятие, которое знакомит новичков с основами компьютерных наук.
Плюсы:
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Codemonkey
Codemonkey - это образовательная платформа, созданная для обучения детей от 5 до 14 лет основам программирования через игровой формат. Курсы адаптированы под возраст ребенка и включают видео-уроки, задания и тесты.
На начальном этапе дети изучают базовые концепции программирования с помощью визуального (блочного) кодирования. Со временем они осваивают реальные языки программирования, такие как Python, и даже создают чат-ботов.
Родители и учителя могут управлять процессом обучения, создавать планы уроков и отслеживать прогресс. Самостоятельная регистрация ребенка невозможна - доступ к платформе оформляется через взрослого.
Плюсы:
Минусы:
Udemy предлагает широкий выбор курсов по программированию и другим направлениям с возможностью пожизненного доступа после разовой оплаты. Платформа сочетает в себе удобство YouTube с возможностью отслеживания прогресса и получения сертификатов.
Курсы создают независимые преподаватели, поэтому качество контента варьируется, но на платформе есть рейтинги и бесплатные ознакомительные уроки, помогающие выбрать лучший вариант. Udemy также часто устраивает скидки, позволяя купить курсы по сниженной цене.
Кроме видеоуроков, некоторые курсы включают тесты, проекты и дополнительные материалы. Доступна мобильная версия с возможностью офлайн-обучения.
Плюсы:
Минусы:
Coursera предлагает качественное обучение от ведущих университетов и компаний, таких как Yale, Stanford, Google, IBM. Платформа подходит для тех, кто хочет изучать программирование и другие технические дисциплины в структурированном формате.
Большинство курсов можно смотреть бесплатно в режиме аудита, но за сертификат о завершении придется заплатить. Однако студенты могут подать заявку на финансовую помощь и получить сертификат бесплатно.
Coursera предлагает карьерно-ориентированные программы, включая специализации и профессиональные сертификаты. Также доступно мобильное приложение с функцией офлайн-обучения.
Плюсы:
Минусы:
edX предлагает бесплатный доступ к материалам курсов от таких университетов, как Harvard, MIT, Berkeley и других. Платформа предоставляет структурированные курсы по программированию, искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также специализации для более глубокого изучения.
Вы можете бесплатно просматривать курсы, однако за сертификат потребуется заплатить. edX предоставляет финансовую помощь для тех, кто соответствует условиям.
Основной контент на платформе - это видеоуроки с возможностью самостоятельного обучения, что дает вам больше контроля и гибкости по сравнению с YouTube.
Плюсы:
Минусы:
W3Schools - это бесплатная платформа, которая идеально подходит для освоения основ веб-разработки. Она предоставляет интерактивный редактор для практики кода и пошаговые текстовые руководства.
Вы можете изучать HTML, CSS, JavaScript и другие веб-технологии, практикуясь прямо в браузере, с помощью подробных примеров кода. Однако W3Schools не отслеживает ваш прогресс и не предлагает структурированные курсы.
Платформа идеально подходит для начинающих, желающих быстро научиться программировать.
Плюсы:
Минусы: