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Как научиться программированию: 10 лучших платформ для новичков и детей

10 популярных сайтов для изучения программирования для всех возрастов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В современном мире программирование становится неотъемлемой частью развития и профессионального роста. Независимо от того, новичок ли вы в этой сфере или хотите обучить ребенка, существует множество онлайн-ресурсов, которые помогут освоить основные навыки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

FreeCodeCamp 

FreeCodeCamp - это одна из лучших платформ для изучения программирования, доступная абсолютно бесплатно. Здесь можно освоить веб-разработку, машинное обучение, работу с API и анализ данных, а также получить бесплатные сертификаты по ключевым направлениям.  

Курсы представлены в виде видеолекций и текстовых уроков с примерами кода, а практические проекты позволяют применять полученные знания на реальных задачах. 

Дополнительно FreeCodeCamp предлагает YouTube-канал с сотнями полноценных курсов, инструмент для подготовки к техническим собеседованиям и активное сообщество, готовое помочь с любыми вопросами.  

Также доступен новостной раздел с актуальными трендами в IT, круглосуточное радио с музыкой для кодинга и подкасты с экспертами индустрии. Это идеальный выбор как для новичков, так и для опытных разработчиков, желающих улучшить свои навыки. 

Плюсы: 

  • Бесплатный доступ ко всем материалам 
  • Возможность получения сертификатов 
  • Практические проекты и реальные задачи 
  • Активное сообщество для обмена опытом 
  • Обширная база видеоуроков на YouTube 

Минусы: 

  • Ограниченные структурированные учебные пути 

FreeCodeCamp (фото: Technology Personalized)

YouTube 

YouTube - это один из самых доступных и разнообразных ресурсов для изучения программирования, предлагающий тысячи бесплатных видеоуроков от разных создателей. Здесь можно найти курсы по различным языкам программирования, практические проекты и живые кодинг-сессии, а также следить за последними трендами в IT. 

Однако YouTube не предоставляет структурированной программы обучения, и качество контента может варьироваться в зависимости от автора.  

Для системного обучения рекомендуется находить каналы с полноценными курсами, например, CS50 от Гарварда, который идеально подходит для новичков и бесплатно доступен на YouTube и платформе edX. 

Плюсы: 

  • Полностью бесплатный доступ 
  • Огромное количество контента на любую тему 
  • Видеоуроки и живые кодинг-сессии 

Минусы: 

  • Нет сертификатов 
  • Отсутствует единая структура обучения 

YouTube (фото: Technology Personalized)

Codecademy 

Codecademy - это отличная платформа для тех, кто хочет изучать программирование с интерактивными упражнениями и структурированными курсами.  

Бесплатный базовый план позволяет освоить основы, а премиум-подписка (от 19,99 долларов в месяц) предоставляет доступ к карьерным и профессиональным учебным программам, реальным проектам, викторинам и сертификатам. 

Курсы на Codecademy в основном текстовые, но включают практические упражнения, которые помогают учиться в удобном темпе. Для подготовки к трудоустройству платформа предлагает симулятор собеседований и инструмент Job Ready, который анализирует требования вакансий и сравнивает их с вашими навыками. 

Плюсы: 

  • Бесплатный базовый план с интерактивными заданиями 
  • Премиум-версии с сертификатами и структурированными курсами 
  • Поддержка множества языков программирования (Python, JavaScript и др.) 
  • Инструменты для подготовки к собеседованиям 

Минусы: 

  • Полный доступ к курсам и сертификатам только в Pro-плане 
  • Основной формат обучения - текстовый, что подходит не всем

Codecademy (фото: Technology Personalized)

Treehouse 

Treehouse - это образовательная платформа, которая подойдет тем, кто хочет освоить веб-разработку, UX/UI-дизайн, анализ данных и создание приложений. Курсы основаны на обучении через видеоуроки под руководством экспертов, а также включают интерактивные задания и викторины. 

Для удобства пользователей Treehouse предлагает структурированные учебные программы и Techdegree - углубленные курсы с сертификатами (199 долларов в месяц). Это делает платформу хорошим вариантом для начинающих и продолжающих разработчиков, готовых инвестировать в свое обучение. 

Плюсы: 

  • Видеоуроки от экспертов 
  • Структурированные программы обучения 
  • Techdegree с сертификатами для глубокой проработки навыков 
  • Интерактивные задания и поддержка сообщества 

Минусы: 

  • Высокая стоимость (25 долларов в месяц или 199 долларов за Techdegree) 
  • Больше подходит для начинающих и среднего уровня 

Treehouse (фото: Technology Personalized)

Code.org 

Code.org - это образовательная платформа, созданная для обучения детей основам программирования. Здесь доступны курсы для разных возрастных групп: от простых игр и головоломок для младших школьников до более сложных тем, таких как JavaScript и веб-разработка, для старшеклассников. 

Платформа также удобна для учителей - они могут создавать классы, отслеживать успеваемость учеников и интегрировать программирование в школьную программу. Code.org поддерживает многоязычный интерфейс, что делает его доступным для детей по всему миру. 

Хотя сайт не выдает сертификатов, он помогает детям освоить программирование в игровой форме и мотивирует их продолжать обучение. Недавно Code.org запустил "Hour of Code" - часовое занятие, которое знакомит новичков с основами компьютерных наук. 

Плюсы: 

  • Полностью бесплатный доступ 
  • Игровой формат обучения 
  • Поддержка нескольких языков 
  • Возможность использования в школьной программе 

Минусы: 

  • Нет сертификатов 
  • Ограниченный контент для продвинутого уровня 

Code.org (фото: Technology Personalized)

Codemonkey 

Codemonkey - это образовательная платформа, созданная для обучения детей от 5 до 14 лет основам программирования через игровой формат. Курсы адаптированы под возраст ребенка и включают видео-уроки, задания и тесты. 

На начальном этапе дети изучают базовые концепции программирования с помощью визуального (блочного) кодирования. Со временем они осваивают реальные языки программирования, такие как Python, и даже создают чат-ботов. 

Родители и учителя могут управлять процессом обучения, создавать планы уроков и отслеживать прогресс. Самостоятельная регистрация ребенка невозможна - доступ к платформе оформляется через взрослого. 

Плюсы: 

  • Обучение через игры делает программирование увлекательным 
  • Адаптация курсов под возраст ребенка 
  • Встроенные инструменты для родителей и учителей 

Минусы: 

  • Доступ только по подписке (от 6 долларов в месяц) 
  • Ограничено базовыми концепциями программирования 

Codemonkey (фото: Technology Personalized)

Udemy 

Udemy предлагает широкий выбор курсов по программированию и другим направлениям с возможностью пожизненного доступа после разовой оплаты. Платформа сочетает в себе удобство YouTube с возможностью отслеживания прогресса и получения сертификатов. 

Курсы создают независимые преподаватели, поэтому качество контента варьируется, но на платформе есть рейтинги и бесплатные ознакомительные уроки, помогающие выбрать лучший вариант. Udemy также часто устраивает скидки, позволяя купить курсы по сниженной цене. 

Кроме видеоуроков, некоторые курсы включают тесты, проекты и дополнительные материалы. Доступна мобильная версия с возможностью офлайн-обучения. 

Плюсы: 

  • Разовая покупка с пожизненным доступом 
  • Большой выбор курсов по программированию 
  • Возможность обучения в своем темпе 
  • Приложение для мобильных устройств и офлайн-доступ 

Минусы: 

  • Качество зависит от преподавателя 
  • Нужно тщательно выбирать подходящий курс

Udemy (фото: Technology Personalized)

Coursera 

Coursera предлагает качественное обучение от ведущих университетов и компаний, таких как Yale, Stanford, Google, IBM. Платформа подходит для тех, кто хочет изучать программирование и другие технические дисциплины в структурированном формате. 

Большинство курсов можно смотреть бесплатно в режиме аудита, но за сертификат о завершении придется заплатить. Однако студенты могут подать заявку на финансовую помощь и получить сертификат бесплатно. 

Coursera предлагает карьерно-ориентированные программы, включая специализации и профессиональные сертификаты. Также доступно мобильное приложение с функцией офлайн-обучения. 

Плюсы: 

  • Курсы от ведущих университетов и компаний 
  • Структурированные программы обучения 
  • Возможность финансовой помощи для студентов 
  • Высокое качество преподавания 

Минусы: 

  • Сертификаты требуют оплаты 
  • Некоторым курсам не хватает современного подхода к обучению 

Coursera (фото: Technology Personalized)

edX 

edX предлагает бесплатный доступ к материалам курсов от таких университетов, как Harvard, MIT, Berkeley и других. Платформа предоставляет структурированные курсы по программированию, искусственному интеллекту и кибербезопасности, а также специализации для более глубокого изучения. 

Вы можете бесплатно просматривать курсы, однако за сертификат потребуется заплатить. edX предоставляет финансовую помощь для тех, кто соответствует условиям. 

Основной контент на платформе - это видеоуроки с возможностью самостоятельного обучения, что дает вам больше контроля и гибкости по сравнению с YouTube. 

Плюсы: 

  • бесплатный доступ к материалам от ведущих университетов 
  • структурированные курсы по углубленным темам 
  • финансовая помощь для студентов 
  • многоязычная поддержка 

Минусы: 

  • сертификаты требуют оплаты 
  • видео-формат обучения может не подходить всем 

edX (фото: Technology Personalized)

W3Schools 

W3Schools - это бесплатная платформа, которая идеально подходит для освоения основ веб-разработки. Она предоставляет интерактивный редактор для практики кода и пошаговые текстовые руководства. 

Вы можете изучать HTML, CSS, JavaScript и другие веб-технологии, практикуясь прямо в браузере, с помощью подробных примеров кода. Однако W3Schools не отслеживает ваш прогресс и не предлагает структурированные курсы.  

Платформа идеально подходит для начинающих, желающих быстро научиться программировать. 

Плюсы: 

  • Бесплатно 
  • простой интерфейс, подходящий для новичков 
  • интерактивный редактор “TryIt” для немедленной практики 
  • отлично подходит для изучения веб-разработки (HTML, CSS, JavaScript) 

Минусы: 

  • отсутствие видеоконтента 
  • нет структуры обучения и отслеживания прогресса 

W3Schools (фото: Technology Personalized)

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