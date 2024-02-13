Как научиться говорить "нет": простой трюк от психолога

Вспомните, сколько раз вы делали вещи, на которые не было желания, сил, возможностей, ресурса только потому, что не могли отказать. Когда мы не можем сказать "нет", мы запускаем механизм истощения, повреждения себя внутренне и теряем контроль над собственной жизнью.

Как эффективно научиться говорить "нет", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.

Как отмечает эксперт, говорить "нет" – это не признак эгоизма, бесчестности или невоспитанности. Это способ самоутверждения, защиты личных потребностей и сохранения эмоционального благополучия.

Она дала несколько полезных советов, как научиться говорить "нет":

1. Определите свои способности.

2. Практикуйте высказывания "нет". Через практику, говорить фантомно, или вторую, которая сможет поддержать.

3. Попробуйте говорить "нет" на разные ситуации, чтобы чувствовать себя увереннее.

4. Используйте "Я-сообщение". Вместо прямого отказа используйте конструктивную коммуникацию.

К примеру, скажите: "Я понимаю, что ты просишь, но сейчас у меня нет возможности помочь". Это поможет снизить возможную конфликтность и сохранить взаимоотношения.

"Вы не обязаны удовлетворять все запросы/потребности других людей. Позвольте себе ставить себя на первое место и прислушиваться к своим потребностям. Помните, что умение говорить "нет" - это процесс, который требует времени и практики. Начните с малых шагов и позвольте себе почувствовать контроль над своей жизнью и эмоциями", - объясняет Дарья Степанчук.