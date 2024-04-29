Як навчити дитину захищатись від булінгу: психолог дала відповідь

Як навчити дитину захищатись від булінгу

Якщо дитина, каже спеціалістка, розуміє, що її цькують, і вирішила поділилася цим, батьки одразу повинні відреагувати.

"Тому що не дитина повинна захищатись від булінгу. Як зазвичай вона захищається? Ми знаємо вже це купа досліджень. Вона починає використовувати всі стратегії, які існують. Спочатку підлаштовуватись, потім захищатись, по типу битись", - зазначила Світлана.

Зі слів Арефнії, вже після цього починається ігнорування ситуації, разом із цим приниження, щоб тільки її полюбили й прийняли.

"Жоден з цих варіантів не спрацює. Жоден. Тому захистити дитину повинні ті, хто створюють цю безпеку, і перше - це батьки, яким, якщо є все ж таки комунікація, дитина розповідає, що це відбулось. Батьки збирають інформацію про булінг", - зауважила психологиня.

"Це теж такий важливий момент, тому що дуже багато вчителів, ми знаємо вже це, знову ж таки, по випадках, коли вони були, починають захищатись, вчителів захищають директори, тому що "в моїй школі булінг ні-ні ні, він неможливий", та прикривають їх", - сказала Арефнія.

А довести це, каже знаменитість, майже не неможливо.

Тому дитина повинна зібрати матеріал, який зараз використовується в суді: офіційно записати відео, аудіоматеріал, який підтверджує булінг.

З цим матеріалом батьки йдуть до дорослих і вирішують це питання.