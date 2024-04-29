Как научить ребенка защищаться от буллинга: психолог дала ответ

Как научить ребенка защищаться от буллинга

Если ребенок, говорит специалистка, понимает, что его травят, и решил поделиться этим, родители сразу должны отреагировать.

"Потому что не ребенок должен защищаться от буллинга. Как обычно он защищается? Мы знаем уже это куча исследований. Он начинает использовать все стратегии, которые существуют. Сначала подстраиваться, потом защищаться, по типу драться", - отметила Светлана.

По словам Арефнии, уже после этого начинается игнорирование ситуации, вместе с этим унижение, чтобы только ее полюбили и приняли.

"Ни один из этих вариантов не сработает. Ни один. Поэтому защитить ребенка должны те, кто создают эту безопасность, и первое - это родители, которым, если есть все же коммуникация, ребенок рассказывает, что это произошло. Родители собирают информацию о буллинге", - отметила психолог.

"Это тоже такой важный момент, потому что очень много учителей, мы знаем уже это, опять же, по случаям, когда они были, начинают защищаться, учителей защищают директора, потому что "в моей школе буллинг нет-нет-нет, он невозможен", и прикрывают их", - сказала Арефния.

А доказать это, говорит знаменитость, почти невозможно.

Поэтому ребенок должен собрать материал, который сейчас используется в суде: официально записать видео, аудиоматериал, который подтверждает буллинг.

С этим материалом родители идут к взрослым и решают этот вопрос.