ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Психолог сказав, чому люди часто не розуміють одне одного (відео)

Четвер 28 березня 2024 21:34
UA EN RU
Психолог сказав, чому люди часто не розуміють одне одного (відео) Чому люди не розуміють одне одного (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Люди часто не розуміють одне одного, оскільки ми всі різні та кожен має своє уявлення про життя, людей, події і так далі.

Детальніше про причини цього, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Дмитра Остапенка.

Чому люди не розуміють одне одного

Досить часто ми не розуміємо і не чуємо інших людей, але це відбувається не через наш егоїзм, а лише через те, що всі ми різні, у кожного свій характер та сприйняття життя.

"Є багато причин і одна з них - ми не вміємо один з одним якісно комунікувати, ми не вміємо насправді слухати людей, а також не вміємо доносити грамотно свою думку", - каже психолог.

За словами Дмитра існує чотири основних типи людей:

  • люди, які більш відкриті до спілкування, тобто, вони товариські, легко знайомляться, і у них багато знайомств
  • є люди більш замкнуті - інтроверти. Вони більше в собі і їм так комфортно, знаходитись у своєму світі
  • також існують люди, які орієнтовані на результат якоїсь діяльності
  • і є люди, які орієнтуються на стосунки.

"Таким чином у нас є люди, які товариські, але орієнтовані на результат, і такі ж товариські, але тримають фокус на комунікації. Так само і з замкнутими людьми", - підсумовує психолог.

Психолог сказав, чому люди часто не розуміють одне одного (відео)

Чому люди не розуміють одне одного (фото: Freepik)

Виходить, якщо людина не цікавиться психологією, то вона буде знаходити зв’язок в плані спілкування лише з 25 відсотками людей. Тобто, людина належить до цих 25 відсотків, а інші 75 будуть для неї дивною.

Раніше ми розповідали, в які моменти чоловік дійсно потребує підтримки.

Також читайте, як боротися з весняною хандрою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки
NEWS
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії