Як батькам дізнатися, чи булять дитину: поради психологині
Психологиня Світлана Арефнія, яка відома за багатьма шоу каналу СТБ, відповіла, як батькам зрозуміти по своїй дитині, що її цькують.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю кандидатки психологічних наук Славі Дьоміну.
Як зрозуміти, що дитину цькують
Зі слів Світлани, батьки не повинні втрачати контакт зі своєю дитиною. Вони постійно мають комунікувати із нею.
Однак це спрацює лише у тому випадку, якщо попередньо налагоджене спілкування.
"Ви питаєте дитину, що з тобою не так, можливо, тебе хтось ображає. Але тут важливий момент: якщо у вас була налагоджена попередня комунікація. Тобто, якщо ви до цього не цікавились життям своєї дитини, а тепер, по типу: "А що з тобою не так?", то нічого не допоможе, дитина не відкриється", - порадила психологиня.
Також вона зазначила, що дитина має відчувати, що за нею стоять безпечні й турботливі батьки.
Цей здоровий інтерес батьків, каже Арефнія, і дасть можливість ділитися своїми переживаннями.
Нещодавно психолог назвала 10 загроз для ментального здоров'я, які треба контролювати.
Також ми писали про те, як перестати бути "сірою мишкою" і нарешті проявити свій потенціал.