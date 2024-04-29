ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як батькам дізнатися, чи булять дитину: поради психологині

Понеділок 29 квітня 2024 18:44
UA EN RU
Як батькам дізнатися, чи булять дитину: поради психологині Світлана Арефнія (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Психологиня Світлана Арефнія, яка відома за багатьма шоу каналу СТБ, відповіла, як батькам зрозуміти по своїй дитині, що її цькують.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю кандидатки психологічних наук Славі Дьоміну.

Як зрозуміти, що дитину цькують

Зі слів Світлани, батьки не повинні втрачати контакт зі своєю дитиною. Вони постійно мають комунікувати із нею.

Однак це спрацює лише у тому випадку, якщо попередньо налагоджене спілкування.

"Ви питаєте дитину, що з тобою не так, можливо, тебе хтось ображає. Але тут важливий момент: якщо у вас була налагоджена попередня комунікація. Тобто, якщо ви до цього не цікавились життям своєї дитини, а тепер, по типу: "А що з тобою не так?", то нічого не допоможе, дитина не відкриється", - порадила психологиня.

Також вона зазначила, що дитина має відчувати, що за нею стоять безпечні й турботливі батьки.

Цей здоровий інтерес батьків, каже Арефнія, і дасть можливість ділитися своїми переживаннями.

Нещодавно психолог назвала 10 загроз для ментального здоров'я, які треба контролювати.

Також ми писали про те, як перестати бути "сірою мишкою" і нарешті проявити свій потенціал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти
NEWS
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО