Графік зимових канікул у школах Києва хочуть змінити: що відомо

Зимові канікули школах Києва мають розпочатися 26 грудня 2022 року. Днями стало відомо, що столичні діти відпочиватимуть протягом місяця. Однак не усіх влаштовує такий графік.

Як пише РБК-Україна , на сайті Київської міської ради навіть з'явилася петиція №11483 з проханням скоротити термін зимових канікул.

Скільки триватимуть зимові канікули?

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко сказав, що зимові канікули в школах столиці розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 27 січня.

Школи в цей час опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення, а вчителі можуть використати цей час для оплачуваної відпустки.

При цьому, якщо у Києві буде надзвичайна ситуація з опаленням, то частина навчальних закладів будуть функціонувати як пункти обігріву.

Додамо, що згідно чинного законодавства, дати канікул кожна школа встановлює самостійно, спираючись на рекомендації Міністерства освіти і ситуацію щодо безпеки в місті.

При цьому, загальна тривалість канікул без урахування літніх повинна становити не менше 30 днів.

Чому батьки проти тривалих канікул?

Киянин Олексій Стрельцов зареєстрував петицію з проханням скоротити тривалість канікул з одного місяця до двох тижнів, тобто, з 26 грудня по 8 січня.

"Що робити тим батькам, хто не може місяць сидіти вдома? Будь ласка, встановіть термін зимових канікул два тижні, а не місяць!" - пише киянин.

Зауважимо, що дана петиція буде розглянута лише у випадку, якщо вона набере шість тисяч підписів.

Додамо, що навчальний рік 2022-2023 у школах Києва триватиме до 1 липня.