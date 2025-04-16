Як написати резюме, щоб вас точно запросили на співбесіду: 5 головних правил

Почніть з аналізу ринку праці

Перший крок для складання резюме - зрозуміти, які навички нині шукають роботодавці, які зарплати пропонують і які спеціальності в тренді. Вистачить буквально декількох матеріалів зі свіжою аналітикою, щоб зрозуміти, як вигідніше представити свій досвід. Це також важливо, щоб тримати руку на пульсі змін і бачити й розуміти динаміку.

"Разом із трендами, що змінюються залежно від ситуації чи часу, важливо пам’ятати й про універсальні якості, які завжди в ціні: критичне мислення, знання англійської мови, уміння швидко вчитися, здатність шукати компроміси, залишатися стресостійким і організованим. Також високо оцінюються комунікабельність, ініціативність, уміння ухвалювати рішення та адаптуватися до змін", - каже Павленко.

Зверніть увагу на оформлення та логіку

Рекрутери переглядають резюме швидко - за деякими підрахунками, у середньому це займає лише 6-8 секунд. Тому документ має бути структурованим: ім’я, контакти, досвід роботи (у зворотному хронологічному порядку, починаючи з останнього), освіта, навички, знання мов, спеціалізованих програм і технологій.

Крім того, резюме повинно бути лаконічним - не більше ніж 1-2 сторінки, із читабельним шрифтом. Додавати фото не обов’язково, проте якщо воно є, то має бути професійним, не "на паспорт". Також варто вказати очікувану зарплату або бажаний діапазон.

"За останній час на ринку з’явилося багато ШІ-інструментів, які за запитами здатні згенерувати резюме. Але важливо пам’ятати, що ніхто не знає вашого досвіду й навичок краще за вас, тому використовуйте подібні сервіси обачно. Звернутися до штучного інтелекту краще для допомоги зі структурою та виправленням помилок - це дійсно має сенс", - зазначає Ярослава.

Показуйте досвід і навички через конкретні дії

Пункти резюме - це не просто перелік обов’язків, а доказ ефективності. Тому в документі важливо наочно продемонструвати вміння вирішувати завдання й давати результат: окреслити зони відповідальності, які варто вказати тезисно до десяти пунктів без "води", а потім додати кілька досягнень.

"Наприклад, замість „відповідав за маркетингові кампанії“, напишіть „запустив email-кампанію, яка збільшила конверсію на 20%“. Роботодавець хоче бачити, який внесок ви можете зробити в бізнес", - підкреслює фахівець. Приклад від Work.ua

Для викладення "м’яких навичок" (soft skills) це також актуально.

"Банальні фрази "комунікабельний, відповідальний" здебільшого вже не працюють. Краще показати це через факти: „координував команду з п’яти людей, що дозволило завершити проєкт на 30% швидше", - додає HR-експертка. Приклад від Work.ua

До слова, на "Фестивалі кар’єри", що відбудеться на ВДНГ 22-25 травня, особливу увагу приділять складанню резюме. У межах заходу діятимуть спеціальні зони, де можна буде разом з експертами створити або вдосконалити свій документ, зробити професійне фото й отримати консультацію щодо проходження співбесіди.

Загалом фестиваль об’єднає сотні компаній, громадських організацій і освітніх установ, які розповідатимуть про різноманітні професії, проведуть практичні воркшопи й майстеркласи, а також ознайомлять учасників з актуальними вакансіями та можливостями. Афіша "Фестивалю кар’єри"

Адаптуйте резюме під конкретну позицію

Універсального резюме не існує. Щоб справити враження й підвищити шанси на відповідь, його треба привести у відповідність саме з тією вакансією, що зацікавила. Для цього варто уважно вивчити її опис, визначити ключові вимоги й відобразити їх у змісті - через досвід, навички та формулювання.

"Наприклад, вас цікавить робота рекрутером, і ви знаходите вакансію, де потрібен досвід у масовому підборі персоналу. Ваші подальші дії - подати свій досвід так, щоб було зрозуміло, які саме вакансії ви закривали. Це підвищує шанси отримати зворотний зв’язок від рекрутера та, ймовірно, запрошення на співбесіду", - розповідає Павленко.

Немає досвіду? Демонструйте потенціал

Складання резюме без досвіду - на початку кар’єри або в разі кардинальної зміни шляху - ще те завдання. У такому випадку головне - правильно презентувати себе й зробити акцент на тих перевагах, які можуть зацікавити роботодавця.

"Пам’ятайте, що для роботодавця важливі професійні навички, готовність до навчання, гнучкість, проактивність і наполегливість. Усе це - ключові моменти для бізнесу, який наймає на роботу. Тому навіть якщо у вас немає досвіду, можна компенсувати це іншими важливими факторами", - звертає увагу керівниця з рекрутингу та HR Work.ua.

Експертка радить показувати вже наявні навички й наголошувати на готовності вчитися. Освіта, сертифікати, участь у тренінгах, вебінарах чи навіть самостійне навчання - усе це демонструє ініціативність і бажання розвиватися. Особливо цінуються прикладні вміння: володіння програмами, аналітичне мислення, командна робота - усе, що можна застосувати в роботі вже завтра.

Крім того, важливо вказати практичний досвід, навіть якщо це стажування, волонтерські ініціативи або сторонні проєкти: блог, сайт чи соціальна кампанія.

"Такі роботи поможуть показати вашу зацікавленість у професії та практичні вміння", - наголошує Павленко.

І на завершення зазначає, що "резюме - це не просто документ, це ваша презентація, інструмент, який демонструє вашу цінність для бізнесу".

"Варто бути конкретними, чітко показувати досягнення та враховувати вимоги кожної вакансії. Якісне резюме відкриває двері, але справжній результат залежить від ваших дій", - резюмує вона.