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В Україні запустили платформу для працевлаштування ветеранів

Середа 19 березня 2025 11:37
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В Україні запустили платформу для працевлаштування ветеранів Фото: Ветерани війни в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні стартувала платформа "Назустріч", створена компанією Work.ua для допомоги ветеранам і ветеранкам у пошуку роботи. Ініціатива спрямована на спрощення реінтеграції захисників і захисниць у цивільне життя та професійну сферу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Після повернення з війни багато військових стикаються з труднощами у працевлаштуванні, оскільки не завжди розуміють, як застосувати свій досвід у цивільній кар’єрі. Водночас роботодавці можуть мати сумніви щодо інтеграції таких фахівців у робочі процеси. Платформа "Назустріч" пропонує рішення для обох сторін, надаючи зручні інструменти для пошуку, адаптації та співпраці.

Серед можливостей платформи:

  • вакансії з перевагою для ветеранів,
  • корисні матеріали для кандидатів і роботодавців,
  • база резюме ветеранів,
  • список компаній, що активно наймають людей із військовим досвідом.

Бізнеси отримують рекомендації щодо адаптації ветеранів у колективах і успішні кейси працевлаштування.

Станом на сьогодні понад 2000 компаній розмістили на Work.ua вакансії, де військовий досвід є перевагою, а 5500 кандидатів подали резюме, зазначивши свою службу у війську. Ініціатива спрямована на створення гідних умов для економічної інтеграції ветеранів і підтримку їхньої самореалізації після завершення військової служби.

Раніше РБК-Україна писало, чи готові українські компанії до інтеграції ветеранів у робоче середовище. Попри зростання кількості вакансій для ветеранів на 82% у 2024 році, лише 8% компаній впровадили програми медичної та психологічної реабілітації для них.

Основною проблемою є нерозуміння роботодавцями специфічних потреб ветеранів, що може призвести до професійного вигорання та труднощів у колективі. Експерти рекомендують компаніям аналізувати свої HR-процеси, створювати робочі групи для розробки механізмів взаємодії з ветеранами та проводити навчання персоналу для усунення стереотипів.

Також ми писали, що ветеран і психолог Олександр Чаморсов дає поради щодо підготовки ветеранів до працевлаштування та пошуку нового кар'єрного напряму. Він розповідає, як адаптувати військовий досвід до цивільного життя та знайти своє місце у суспільстві після служби.

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