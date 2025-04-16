Как написать резюме, чтобы вас точно пригласили на собеседование: 5 главных правил

Начните с анализа рынка труда

Первый шаг для составления резюме - понять, какие навыки сейчас ищут работодатели, какие зарплаты предлагают и какие специальности в тренде. Достаточно буквально нескольких материалов со свежей аналитикой, чтобы понять, как выгоднее представить свой опыт. Это также важно, чтобы держать руку на пульсе изменений и видеть и понимать динамику.

"Вместе с трендами, которые меняются в зависимости от ситуации или времени, важно помнить и об универсальных качествах, которые всегда в цене: критическое мышление, знание английского языка, умение быстро учиться, способность искать компромиссы, оставаться стрессоустойчивым и организованным. Также высоко оцениваются коммуникабельность, инициативность, умение принимать решения и адаптироваться к изменениям", - говорит Павленко.

Обратите внимание на оформление и логику

Рекрутеры просматривают резюме быстро - по некоторым подсчетам, в среднем это занимает всего 6-8 секунд. Поэтому документ должен быть структурированным: имя, контакты, опыт работы (в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего), образование, навыки, знание языков, специализированных программ и технологий.

Кроме того, резюме должно быть лаконичным - не более 1-2 страниц, с читабельным шрифтом. Добавлять фото не обязательно, однако если оно есть, то должно быть профессиональным, не "на паспорт". Также стоит указать ожидаемую зарплату или желаемый диапазон.

"За последнее время на рынке появилось много ИИ-инструментов, которые по запросам способны сгенерировать резюме. Но важно помнить, что никто не знает вашего опыта и навыков лучше вас, поэтому используйте подобные сервисы осмотрительно. Обратиться к искусственному интеллекту лучше для помощи со структурой и исправлением ошибок - это действительно имеет смысл", - отмечает Ярослава.

Показывайте опыт и навыки через конкретные действия

Пункты резюме - это не просто перечень обязанностей, а доказательство эффективности. Поэтому в документе важно наглядно продемонстрировать умение решать задачи и давать результат: очертить зоны ответственности, которые стоит указать тезисно до десяти пунктов без "воды", а затем добавить несколько достижений.

"Например, вместо "отвечал за маркетинговые кампании", напишите "запустил email-кампанию, которая увеличила конверсию на 20%". Работодатель хочет видеть, какой вклад вы можете сделать в бизнес", - подчеркивает специалист. Пример от Work.ua

Для выкладки "мягких навыков" (soft skills) это также актуально.

"Банальные фразы "коммуникабельный, ответственный" в большинстве случаев уже не работают. Лучше показать это через факты: "координировал команду из пяти человек, что позволило завершить проект на 30% быстрее", - добавляет HR-эксперт. Пример от Work.ua

К слову, на "Фестивале карьеры", который состоится на ВДНХ 22-25 мая, особое внимание уделят составлению резюме. В рамках мероприятия будут действовать специальные зоны, где можно будет вместе с экспертами создать или усовершенствовать свой документ, сделать профессиональное фото и получить консультацию по прохождению собеседования.

В целом фестиваль объединит сотни компаний, общественных организаций и образовательных учреждений, которые будут рассказывать о различных профессиях, проведут практические воркшопы и мастер-классы, а также ознакомят участников с актуальными вакансиями и возможностями. Афиша "Фестиваля карьеры"

Адаптируйте резюме под конкретную позицию

Универсального резюме не существует. Чтобы произвести впечатление и повысить шансы на ответ, его надо привести в соответствие именно с той вакансией, которая заинтересовала. Для этого стоит внимательно изучить ее описание, определить ключевые требования и отразить их в содержании - через опыт, навыки и формулировки.

"Например, вас интересует работа рекрутером, и вы находите вакансию, где требуется опыт в массовом подборе персонала. Ваши дальнейшие действия - подать свой опыт так, чтобы было понятно, какие именно вакансии вы закрывали. Это повышает шансы получить обратную связь от рекрутера и, вероятно, приглашение на собеседование", - рассказывает Павленко.

Нет опыта? Демонстрируйте потенциал

Составление резюме без опыта - в начале карьеры или в случае кардинальной смены пути - еще та задача. В таком случае главное - правильно презентовать себя и сделать акцент на тех преимуществах, которые могут заинтересовать работодателя.

"Помните, что для работодателя важны профессиональные навыки, готовность к обучению, гибкость, проактивность и настойчивость. Все это - ключевые моменты для бизнеса, который нанимает на работу. Поэтому даже если у вас нет опыта, можно компенсировать это другими важными факторами", - обращает внимание руководитель по рекрутингу и HR Work.ua.

Эксперт советует показывать уже имеющиеся навыки и подчеркивать готовность учиться. Образование, сертификаты, участие в тренингах, вебинарах или даже самостоятельное обучение - все это демонстрирует инициативность и желание развиваться. Особенно ценятся прикладные умения: владение программами, аналитическое мышление, командная работа - все, что можно применить в работе уже завтра.

Кроме того, важно указать практический опыт, даже если это стажировка, волонтерские инициативы или сторонние проекты: блог, сайт или социальная кампания.

"Такие работы помогут показать вашу заинтересованность в профессии и практические умения", - отмечает Павленко.

И в завершение отмечает, что "резюме - это не просто документ, это ваша презентация, инструмент, который демонстрирует вашу ценность для бизнеса".

"Стоит быть конкретными, четко показывать достижения и учитывать требования каждой вакансии. Качественное резюме открывает двери, но настоящий результат зависит от ваших действий", - резюмирует она.