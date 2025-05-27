Як написати промпт для ChatGPT, щоб він давав точну відповідь з першого разу: простий гайд

Що таке промпт і чому він важливий?

Промпт - це інструкція або запитання, яке ви ставите ChatGPT. Від його ясності та конкретності залежить якість отриманої відповіді.

Чим точніше ви сформулюєте запит, тим більш релевантну і корисну відповідь отримаєте.

5 ключових принципів ефективного промпта

Будьте конкретні та зрозумілі

Уникайте загальних фраз. Чітко вказуйте, що саме ви хочете дізнатися або отримати.

Наприклад, замість "Розкажи про маркетинг" краще запитати: "Поясни основні стратегії цифрового маркетингу для малого бізнесу".

Уточніть роль і формат

Призначте ChatGPT певну роль і вкажіть бажаний формат відповіді.

Наприклад: "Уяви, що ти досвідчений викладач. Поясни тему "фінансова грамотність" для початківців у вигляді короткого конспекту".

Розбивайте складні завдання на частини

Якщо питання складне, розділіть його на кілька простих. Це допоможе отримати більш точні та зрозумілі відповіді.

Вказуйте бажаний стиль і тон

Якщо вам потрібна відповідь у певному стилі (формальний, доброзичливий, технічний), повідомте про це.

Наприклад: "Напиши пояснення простими словами, як для школяра".

Просіть уточнень за потреби

Якщо відповідь здається неповною або незрозумілою, попросіть ChatGPT уточнити або переформулювати інформацію. Це допоможе домогтися більш точного результату.

Приклади ефективних промптів

Освіта та навчання

Промпт: "Ти - досвідчений викладач. Поясни простими словами тему [вставте тему], наведи приклади та поради для кращого розуміння".

Письмо та редагування текстів

Промпт: "Допоможи відредагувати цей текст, щоб він був більш зрозумілим і грамотним: [вставте текст]".

Кодування та програмування

Промпт: "Напиши простий і зрозумілий приклад коду на [мова програмування], який виконує [завдання]. Поясни, як він працює".

Поради щодо продуктивності та організації

Промпт: "Дай список ефективних порад з управління часом для людини, яка працює віддалено".

Подорожі та рекомендації

Промпт: "Підкажи найкращі місця для відвідування в [назва міста або країни], враховуючи бюджет до [сума]".

Кулінарія та рецепти

Промпт: "Запропонуй рецепт простої та смачної вечері з таких інгредієнтів: [перерахуйте інгредієнти]".

Здоров'я та фітнес

Промпт: "Розкажи про прості вправи для початківців, які можна робити вдома без обладнання".

Розваги та фільми

Промпт: "Порекомендуй фільми в жанрі [жанр], які варто подивитися у 2025 році".

Фінанси та інвестиції

Промпт: "Поясни основи особистих фінансів і як почати інвестувати з невеликим бюджетом".

Технології та гаджети

Промпт: "Огляд найкращих смартфонів до [ціна], які варто розглянути у 2025 році".