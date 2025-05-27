Как написать промпт для ChatGPT, чтобы он дал точный ответ с первого раза: простой гайд

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако многие сталкиваются с проблемой, когда результат не совсем соответствует ожиданиям.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно составить промпт для ChatGPT, чтобы получить точный ответ с первого раза.
Промпт - это инструкция или вопрос, который вы задаете ChatGPT. От его ясности и конкретности зависит качество полученного ответа. Чем точнее вы сформулируете запрос, тем более релевантный и полезный ответ получите.
Будьте конкретны и ясны
Избегайте общих фраз. Четко указывайте, что именно вы хотите узнать или получить. Например, вместо "Расскажи про маркетинг" лучше спросить: "Объясни основные стратегии цифрового маркетинга для малого бизнеса".
Уточните роль и формат
Назначьте ChatGPT определенную роль и укажите желаемый формат ответа. Например: "Представь, что ты опытный преподаватель. Объясни тему 'финансовая грамотность' для начинающих в виде краткого конспекта".
Разбивайте сложные задачи на части
Если вопрос сложный, разделите его на несколько простых. Это поможет получить более точные и понятные ответы.
Указывайте желаемый стиль и тон
Если вам нужен ответ в определенном стиле (формальный, дружелюбный, технический), сообщите об этом. Например: "Напиши объяснение простыми словами, как для школьника".
Просите уточнений при необходимости
Если ответ кажется неполным или непонятным, попросите ChatGPT уточнить или переформулировать информацию. Это поможет добиться более точного результата.
Образование и обучение
Промпт: "Ты - опытный преподаватель. Объясни простыми словами тему [вставьте тему], приведи примеры и советы для лучшего понимания".
Письмо и редактирование текстов
Промпт: "Помоги отредактировать этот текст, чтобы он был более понятным и грамотным: [вставьте текст]".
Кодирование и программирование
Промпт: "Напиши простой и понятный пример кода на [язык программирования], который выполняет [задачу]. Объясни, как он работает".
Советы по продуктивности и организации
Промпт: "Дай список эффективных советов по управлению временем для человека, который работает удаленно"
Путешествия и рекомендации
Промпт: "Подскажи лучшие места для посещения в [название города или страны], учитывая бюджет до [сумма]".
Кулинария и рецепты
Промпт: "Предложи рецепт простого и вкусного ужина из следующих ингредиентов: [перечислите ингредиенты]".
Здоровье и фитнес
Промпт: "Расскажи о простых упражнениях для начинающих, которые можно делать дома без оборудования".
Развлечения и фильмы
Промпт: "Порекомендуй фильмы в жанре [жанр], которые стоит посмотреть в 2025 году".
Финансы и инвестиции
Промпт: "Объясни основы личных финансов и как начать инвестировать с небольшим бюджетом”.
Технологии и гаджеты
Промпт: "Обзор лучших смартфонов до [цена], которые стоит рассмотреть в 2025 году".
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При подготовке материала использовались следующие источники: Coursera, Semrush.