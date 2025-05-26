Як налаштувати смартфон Android, щоб захистити зір і поліпшити самопочуття: 5 корисних порад

Сучасні смартфони стали невід'ємною частиною життя, але тривале використання екранів нерідко призводить до втоми очей і зниження загального комфорту. На щастя, Android пропонує низку вбудованих функцій, які допоможуть знизити навантаження на зір і зробити роботу з пристроєм безпечнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Темний режим за замовчуванням

Хоча існують причини уникати темного режиму, ця функція стає незамінною для багатьох користувачів. Якщо раніше темний режим використовувався переважно ввечері перед сном, зараз він встановлений за замовчуванням на всіх пристроях.

Багато в чому темний режим стає функцією доступності. Без нього використання пристрою може призвести до ризику виникнення мігрені або посилення вже наявної.

Перемикання на темний режим також переводить у цей режим більшість додатків. Для тих, які не переключилися автоматично, темний режим активується вручну через налаштування додатків.

При налаштуванні Samsung S23 Ultra темний режим стає однією з перших увімкнених функцій. Такий самий підхід застосовується під час тестування інших пристроїв.

Встановіть темний режим за замовчуванням (фото: Android Authority)

Перемикання на режим Eye Comfort

Режим Eye Comfort (відомий також як Eye Protection або Night Light, залежно від операційної системи) - це фільтр синього світла, доступний на смартфонах Android. Раніше використовувалися окремі додатки з фільтром синього світла, але з появою вбудованого налаштування фільтра в Android використання окремого ПЗ стало непотрібним.

Режим Eye Comfort встановлено за замовчуванням без обмеження за часом роботи, водночас температуру світла налаштовано на максимально теплу для зменшення дискомфорту в разі світлочутливості.

Завдяки адаптації очей до фільтра, його вплив стає менш помітним. Основний мінус - погіршення кольоропередачі зображень, але ця проблема краща за головний біль і напруження очей.

Режим Eye Comfort (фото: Android Authority)

Заміна Chrome на Brave

Браузер Brave дає змогу примусово вмикати темний режим на веб-сторінках зі світлою темою за замовчуванням. Хоча багато сайтів підтримують темний режим, деякі залишаються тільки зі світлим дизайном, особливо помітно це під час читання новин і пошуку рецептів.

Функція примусового темного режиму знаходиться в налаштуваннях зовнішнього вигляду Brave і забезпечує відображення сайтів з чорним фоном і білим текстом без збоїв, що робить перехід на Brave виправданим.

Brave (фото: Android Authority)

Ручне налаштування яскравості

Хоча адаптивна яскравість в Android корисна, при світлочутливості автоматична яскравість часто виявляється занадто високою, особливо вночі, коли екран встановлюється на 0% яскравості.

Основний мінус - втрата зручності: при виході на вулицю екран не адаптується автоматично, доводиться вручну збільшувати яскравість. Головний плюс - після зменшення яскравості пристрій не підвищує її без дозволу.

Ручне налаштування яскравості виявляється виправданим, оскільки дає змогу уникнути мігрені, яка виникає за надто яскравого екрана.

Самостійно налаштуйте яскравість (фото: Android Authority)

Встановлення максимальної частоти оновлення екрана

Попри загальну користь попередніх налаштувань для зниження навантаження на очі, максимальна частота оновлення екрана (120 Гц) є більш специфічною для мігрені.

Чутливість до руху - поширений симптом мігрені, і деякі рухи на смартфоні можуть посилити нудоту. Максимальна частота оновлення знижує "тремтіння" екрана під час прокручування, зменшуючи неприємні відчуття.

Максимальна частота оновлення екрана більш специфічна для мігрені (фото: Android Authority)