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Как отправить посылку Новой почтой бесплатно (инструкция)

Среда 20 декабря 2023 16:23
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Как отправить посылку Новой почтой бесплатно (инструкция) Как бесплатно отправить посылку Новой почтой (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новая почта дает возможность 1 раз в неделю отправить посылку бесплатно. Это касается не всех посылок, а только те, кто отправляет вещи военным. Для таких посылок можно получить специальный промокод.

Как получить этот промокод и отправить посылку Новой почтой бесплатно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инструкцию по акции "Гуманитарная почта".

Что такое Гуманитарная почта

Гуманитарная почта Украины была создана как ответ на военную агрессию российской федерации в 2014 году. С того времени она стала надежным логистическим партнером для волонтерского движения Украины.

В рамках программы разовой помощи Новая почта предоставляет промокод для одноразовой оплаты посылки.

Кто может воспользоваться промокодом

Получить промокод для бесплатной отправки посылки могут представители благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, органов местной власти и других благотворительных инициатив.

Также воспользоваться этой программой могут представители бизнеса, которые отправляют гуманитарные грузы для восстановления мира и улучшения благополучия украинцев.

Как воспользоваться программой

Для получения промокода/кодов необходимо заполнить анкету по этой ссылке. В ответ получить промокод на протяжении 2-х рабочих дней.

В анкете нужно указать номер подразделения, для которого формируется посылка.

Оплатить отправление может отправитель или получатель в отделении и в приложении Новой почты.

Промокод покрывает стоимость доставки и дополнительные услуги упаковки и хранения груза. Экспресс-накладная должна соответствовать условиям промокода.

Важно! Промокод имеет срок действия и после окончания срока воспользоваться им будет нельзя. Получить такой промокод можно не более 1 в неделю. 1 промокод можно использовать на 1 отправку.

  • Для физических лиц - промокоды с сумарным весом не более 1000 кг
  • Для организаций - не более 5000 кг

Ранее мы сообщали о том, когда и где будут в Европе открывать отделения Новой почты в ближайшие месяцы.

А еще сообщали, что в Новой почте сделали важное заявление о доставке товаров в Европу.

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