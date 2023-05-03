"Нова пошта" зробила важливу заяву про доставку товарів у Європу: що відомо
"Нова пошта" відновила відправлення продуктів у країни ЄС. Це стало можливим після того, як уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.
Більше деталей про те, які продукти можна відправляти в країни Європейського Союзу "Новою поштою" - в матеріалі Styler.
Що змінилося
Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон, тепер виглядає так:
- шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники,
- жувальні гумки,
- хрусткі хлібці, сухарі та грінки,
- готові соуси, кетчупи, гірчицю,
- консерви з риби або рибної ікри (за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання).
Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон - до 10 кг.
Що не можна відправляти
Заборонено відправляти в країни ЄС через "Нову пошту" наступні види товарів:
- м'ясо, продукти тваринного походження
- продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму
- молочні та кисломолочні продукти (в тому числі консерви зі згущеним молоком)
- фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, засушені, консервовані тощо)
- горіхи, насіння
- каву, чай
- рослинні олії
- злаки та крупи й борошно, висівки з них
- цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу
- пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.
Повний перелік товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, дивіться нижче.
Раніше ми писали про те, що "Нова пошта" запустила новий формат відділень - ось перші фото.
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