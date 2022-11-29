Як підготуватися до тривалого відключення світла: чіткий алгоритм дій

Масовий обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що світло в будинках українців згасне на 12 годин, а в складніших ситуаціях - і на кілька діб. Загроза нових обстрілів існує і тому варто знати, як підготуватися до можливого блекауту.

Чіткий алгоритм дій щодо підготовки до форс-мажорних ситуацій - читайте у матеріалі нижче.

Зв'язок

Домовитеся заздалегідь з рідними про точку збору, якщо мобільний зв'язок знову "ляже". Наприклад, дорослі можуть зустрітися біля школи, де навчаються діти й потім вирушити у гості до старшого покоління. Або ж усі збираються в одній квартирі.

Обговоріть із дітьми ситуацію, коли немає зв'язку. Попередьте, що ви їх чекатимете у відомій їм точці - вдома, в офісі, у бабусі з дідусем. Якщо діти ще самі не переміщаються містом – про те, що ви заберете їх зі школи чи дитячого садка одразу, як буде така можливість.

Заздалегідь перевірте кількість грошей на мобільних рахунках, щоб не опинитися без зв'язку в невідповідний момент.

Зателефонуйте своєму провайдеру та дізнайтеся, як вони працюють при відключенні світла. Якщо вони мають зв'язок, то вам знадобиться зарядна станція.

Намагайтеся, щоб на ваших телефонах залишалося щонайменше 25% заряду. Якщо менше – шукайте можливість зарядити батарею.

Заздалегідь з'ясуйте номери екстрених служб та альтернативні номери. А також місця, де є стаціонарні телефони – це може бути медична установа, заклади освіти, ЖЕК, відділення поліції.

Запаси

Зробіть запаси будинку на випадок, якщо вам доведеться 3-5 днів перебувати без опалення, води, електроенергії. Вам знадобляться:

Чай

Цукор

Енергетичні батончики

Шоколад

Каші швидкого приготування

Локшина швидкого приготування

Сухарики чи хлібці

Горіхи

Інші продукти тривалого зберігання без особливих умов

Не забудьте купити предмети особистої гігієни та корм тваринам, якщо вони у вас є.

Вода

Обов'язково зробіть запас питної води на 3-5 днів – з розрахунку по 2 літри на кожного члена сім'ї на добу. Також вам знадобиться вода для кип'ятіння та технічна.

Заздалегідь з'ясуйте, де у вашому районі чи місті є можливість набрати чисту воду у пляшки, якщо ваших запасів виявиться замало.

Аптечка

Підготуйте запаси ліків з урахуванням потреб усіх членів вашої родини. Якщо ваші рідні мають хронічні захворювання або комусь потрібно приймати таблетки щодня - зробіть необхідний запас.

Також складіть в аптечку ліки та засоби для першої допомоги у критичних ситуаціях.

Теплі речі

Складіть теплі речі у доступному місці на випадок, якщо довго не буде опалення та електроенергії. Бажано, щоб усі пледи та ковдри були в одному місці.

Документи

Тривожний рюкзак з необхідними документами та речами має бути зібраний. Він вам знадобиться, якщо доведеться негайно евакуюватися або терміново поїхати до рідних на кілька днів.

Бажано мати в будинку готівку. Або ж озброїтися спеціальною картою, яка покаже працюючі банкомати або місця, де можна переводити в готівку кошти.

Гаджети

Усі гаджети та павербанки тримайте постійно зарядженими. При тривалому відключенні світла їх можна буде підзарядити в Пунктах Незламності. Заздалегідь з'ясуйте, де поруч із вами знаходяться такі пункти чи місця, де можна зарядити гаджети.

Завантажте заздалегідь карти, які працюють офлайн. Збережіть маршрути громадського транспорту у вашому місті.

Важливі дрібниці

В умовах тривалого відключення світла, опалення та за відсутності зв'язку вам точно знадобиться такий список речей: