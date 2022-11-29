Як підготуватися до тривалого відключення світла: чіткий алгоритм дій
Масовий обстріл енергетичної інфраструктури може призвести до того, що світло в будинках українців згасне на 12 годин, а в складніших ситуаціях - і на кілька діб. Загроза нових обстрілів існує і тому варто знати, як підготуватися до можливого блекауту.
Чіткий алгоритм дій щодо підготовки до форс-мажорних ситуацій - читайте у матеріалі нижче.
Зв'язок
Домовитеся заздалегідь з рідними про точку збору, якщо мобільний зв'язок знову "ляже". Наприклад, дорослі можуть зустрітися біля школи, де навчаються діти й потім вирушити у гості до старшого покоління. Або ж усі збираються в одній квартирі.
Обговоріть із дітьми ситуацію, коли немає зв'язку. Попередьте, що ви їх чекатимете у відомій їм точці - вдома, в офісі, у бабусі з дідусем. Якщо діти ще самі не переміщаються містом – про те, що ви заберете їх зі школи чи дитячого садка одразу, як буде така можливість.
Заздалегідь перевірте кількість грошей на мобільних рахунках, щоб не опинитися без зв'язку в невідповідний момент.
Зателефонуйте своєму провайдеру та дізнайтеся, як вони працюють при відключенні світла. Якщо вони мають зв'язок, то вам знадобиться зарядна станція.
Намагайтеся, щоб на ваших телефонах залишалося щонайменше 25% заряду. Якщо менше – шукайте можливість зарядити батарею.
Заздалегідь з'ясуйте номери екстрених служб та альтернативні номери. А також місця, де є стаціонарні телефони – це може бути медична установа, заклади освіти, ЖЕК, відділення поліції.
Запаси
Зробіть запаси будинку на випадок, якщо вам доведеться 3-5 днів перебувати без опалення, води, електроенергії. Вам знадобляться:
- Чай
- Цукор
- Енергетичні батончики
- Шоколад
- Каші швидкого приготування
- Локшина швидкого приготування
- Сухарики чи хлібці
- Горіхи
- Інші продукти тривалого зберігання без особливих умов
Не забудьте купити предмети особистої гігієни та корм тваринам, якщо вони у вас є.
Вода
Обов'язково зробіть запас питної води на 3-5 днів – з розрахунку по 2 літри на кожного члена сім'ї на добу. Також вам знадобиться вода для кип'ятіння та технічна.
Заздалегідь з'ясуйте, де у вашому районі чи місті є можливість набрати чисту воду у пляшки, якщо ваших запасів виявиться замало.
Аптечка
Підготуйте запаси ліків з урахуванням потреб усіх членів вашої родини. Якщо ваші рідні мають хронічні захворювання або комусь потрібно приймати таблетки щодня - зробіть необхідний запас.
Також складіть в аптечку ліки та засоби для першої допомоги у критичних ситуаціях.
Теплі речі
Складіть теплі речі у доступному місці на випадок, якщо довго не буде опалення та електроенергії. Бажано, щоб усі пледи та ковдри були в одному місці.
Документи
Тривожний рюкзак з необхідними документами та речами має бути зібраний. Він вам знадобиться, якщо доведеться негайно евакуюватися або терміново поїхати до рідних на кілька днів.
Бажано мати в будинку готівку. Або ж озброїтися спеціальною картою, яка покаже працюючі банкомати або місця, де можна переводити в готівку кошти.
Гаджети
Усі гаджети та павербанки тримайте постійно зарядженими. При тривалому відключенні світла їх можна буде підзарядити в Пунктах Незламності. Заздалегідь з'ясуйте, де поруч із вами знаходяться такі пункти чи місця, де можна зарядити гаджети.
Завантажте заздалегідь карти, які працюють офлайн. Збережіть маршрути громадського транспорту у вашому місті.
Важливі дрібниці
В умовах тривалого відключення світла, опалення та за відсутності зв'язку вам точно знадобиться такий список речей:
- ліхтарики
- лампи на батарейках (гірлянди на батарейках)
- сірники
- свічки
- вологі серветки
- радіо на батарейках
- батарейки
- мініплитка з балоном
- термоси
До речі, раніше ми детально розповідали про те, які запаси бажано зробити до зими.
А також ми склали список неочевидних речей, які можуть значно полегшити життя під час відключень світла, газу та води.