Як можна запустити котел без електрики: практичні поради

Автомобільний акумулятор

Запустити газово-електричний котел можна за допомогою звичайного автомобільного акумулятора та дешевого перетворювача.

Якщо котел при цьому видає помилку, можна підключити ферорезонансний стабілізатор. Це старий варіант стабілізатора, і він є у багатьох будинках. А потім підключити його до казана.

За допомогою автомобільного акумулятора можна не тільки увімкнути опалення та гарячу воду, але ще й зарядити від прикурювача телефон або павербанк.

Гелієвий акумулятор

Запустити котел також можна за допомогою спеціального гелієвого акумулятора. Вартість такого невеликого акумулятора – від 400 гривень. Він потрібний для того, щоб у момент втрати світла була можливість запалити газ автоматично.

У такому акумуляторі стоїть двигун, що розганяє воду. Він зручний і має невелике споживання. Для одного котла достатньо буде мопедного акумулятора гелієвого, щоб підтримати тепло.

Інвертор

Ще один спосіб, який допоможе запустити котел без електрики – це інвертор у поєднанні з автомобільним акумулятором. Потрібно під'єднати інвертор до акумулятора та отримати 220 В. Цей варіант дозволить запустити не лише котел, а й холодильник, а також зарядити телефон або ноутбук.

Інвертор дає заряд на 4-5 годин. Потім йому знадобиться приблизно стільки часу, щоб зарядитися від електрики.