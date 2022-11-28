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Як можна запустити котел без електрики: практичні поради

Фото: Як увімкнути котел без світла (homeguide com)
Автор: Анна Шиканова

При відключеннях електроенергії у квартирах, які обладнані котлами для опалення та нагрівання води, стає дуже холодно. І жити без тепла, світла, теплої води стає набагато складніше, особливо якщо в будинку є діти.

Експерти назвали три способи, які допоможуть запустити казан без електрики. Про це повідомляють Vikna.

Автомобільний акумулятор

Запустити газово-електричний котел можна за допомогою звичайного автомобільного акумулятора та дешевого перетворювача.

Якщо котел при цьому видає помилку, можна підключити ферорезонансний стабілізатор. Це старий варіант стабілізатора, і він є у багатьох будинках. А потім підключити його до казана.

За допомогою автомобільного акумулятора можна не тільки увімкнути опалення та гарячу воду, але ще й зарядити від прикурювача телефон або павербанк.

Гелієвий акумулятор

Запустити котел також можна за допомогою спеціального гелієвого акумулятора. Вартість такого невеликого акумулятора – від 400 гривень. Він потрібний для того, щоб у момент втрати світла була можливість запалити газ автоматично.

У такому акумуляторі стоїть двигун, що розганяє воду. Він зручний і має невелике споживання. Для одного котла достатньо буде мопедного акумулятора гелієвого, щоб підтримати тепло.

Інвертор

Ще один спосіб, який допоможе запустити котел без електрики – це інвертор у поєднанні з автомобільним акумулятором. Потрібно під'єднати інвертор до акумулятора та отримати 220 В. Цей варіант дозволить запустити не лише котел, а й холодильник, а також зарядити телефон або ноутбук.

Інвертор дає заряд на 4-5 годин. Потім йому знадобиться приблизно стільки часу, щоб зарядитися від електрики.

До речі, ми писали про те, як безпечно підключати генератори.

А також розповідали про те, як забезпечити Wi-Fi вдома без світла.

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