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Как можно запустить котел без электричества: практические советы

Фото: Как включить котел без света (homeguide com)
Автор: Анна Шиканова

При отключениях электроэнергии в квартирах, которые оборудованы котлами для отопления и нагрева воды, становится очень холодно. И жить без тепла, света, теплой воды становится намного сложнее, особенно, если в доме есть дети.

Эксперты назвали три способа, которые помогут запустить котел без электричества. Об этом сообщают Vikna.

Автомобильный аккумулятор

Запустить газово-электрический котел можно с помощью обычного автомобильного аккумулятора и дешевого преобразователя.

Если котел при этом выдает ошибку, то можно подключить феррорезонансный стабилизатор. Это старый вариант стабилизатора, и он есть во многих домах. А потом подключить его к котлу.

С помощью автомобильного аккумулятора можно не только включить отопление и горячую воду, но еще и зарядить от прикуривателя телефон или павербанк.

Гелиевый аккумулятор

Запустить котел можно также с помощью специального гелиевого аккумулятора. Стоимость такого небольшого аккумулятора - от 400 гривен. Он нужен для того, чтобы в момент потери света, была возможность зажечь газ автоматически.

В таком аккумуляторе стоит двигатель, который разгоняет воду. Он удобны и имеет маленькое потребление. Для одного котла достаточно будет мопедного гелиевого аккумулятора, чтобы поддержать тепло.

Инвертор

Еще один способ, который поможет запустить котел без электричества - это инвертор в сочетании с автомобильным аккумулятором. Нужно подсоединить инвертор к аккумулятору и получить 220 В. Этот вариант позволит запустить не только котел, но еще и холодильник, а также зарядить телефон или ноутбук.

Инвертор дает заряд на 4-5 часов. Потом ему понадобится приблизительно столько же времени, чтобы зарядиться от электричества.

Кстати, ранее мы писали о том, как безопасно подключать генераторы.

А также рассказывали о том, как обеспечить Wi-Fi дома без света.

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