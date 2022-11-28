Как можно запустить котел без электричества: практические советы

Автомобильный аккумулятор

Запустить газово-электрический котел можно с помощью обычного автомобильного аккумулятора и дешевого преобразователя.

Если котел при этом выдает ошибку, то можно подключить феррорезонансный стабилизатор. Это старый вариант стабилизатора, и он есть во многих домах. А потом подключить его к котлу.

С помощью автомобильного аккумулятора можно не только включить отопление и горячую воду, но еще и зарядить от прикуривателя телефон или павербанк.

Гелиевый аккумулятор

Запустить котел можно также с помощью специального гелиевого аккумулятора. Стоимость такого небольшого аккумулятора - от 400 гривен. Он нужен для того, чтобы в момент потери света, была возможность зажечь газ автоматически.

В таком аккумуляторе стоит двигатель, который разгоняет воду. Он удобны и имеет маленькое потребление. Для одного котла достаточно будет мопедного гелиевого аккумулятора, чтобы поддержать тепло.

Инвертор

Еще один способ, который поможет запустить котел без электричества - это инвертор в сочетании с автомобильным аккумулятором. Нужно подсоединить инвертор к аккумулятору и получить 220 В. Этот вариант позволит запустить не только котел, но еще и холодильник, а также зарядить телефон или ноутбук.

Инвертор дает заряд на 4-5 часов. Потом ему понадобится приблизительно столько же времени, чтобы зарядиться от электричества.