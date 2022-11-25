Як забезпечити Wi-Fi вдома без світла: покрокова інструкція

До того ж багато громадян працюють або навчаються дистанційно, тому наявність Wi-Fi просто обов'язкова.

Українці вже знають, що під час відключень світла зникає й мобільний інтернет і звичайно Wi-Fi. Однак перебувати без зв'язку із зовнішнім світом тривалий час може бути вкрай складно.

Експерт "Святий Агностик" розповів, як можна забезпечити Wi-Fi навіть не маючи світла.

Роздати інтернет з телефону

Цей варіант не потребує великих зусиль та є завжди доступним за наявності, звісно зв'язку та гігабайтів. Однак зауважте, що телефон буде швидко виснажуватися та грітися.

Іншою проблемою може стати обмеження від самого оператора. А в деяких випадках він навіть може просити за це додаткову плату. Зверніть увагу на те, що базові станції операторів не всі оснащені генераторами, а відповідно також страждають від блекаутів.

Звичайно, у місті не складно знайти іншу вишку мережі та підключитися до неї, але таких містян безліч. Через це може перебиватися не лише інтернет, а й стільникова мережа.

Як підсилити мобільний інтернет?

Найпростішим рішенням може стати купівля спеціального підсилювача зв'язку, проте його потрібно вміти правильно встановити. Ціна на такі підсилювачі коливається від 500 до 3 000 гривень у середньому.

Радимо завантажити застосунок CellTower Locator. Він допоможе визначити, де найближча до вас вишка мережі. Знаючи це, ви можете скеровувати пристрій у той напрямок і таким чином підсилити з'єднання.

Важливо! Через велику кількість абонентів навантаження на мережу не зменшиться, тому навряд чи ви зможете переглядати фільми, але для роботи цього може бути цілком достатньо.

Як підсилити домашній інтернет без світла (фото: Freepik)

А якщо світло є, а інтернету немає?

"Якщо у провайдера немає електроенергії, то у всіх будинках, куди він постачає інтернет, попри наявність світла, інтернету теж не буде", - розповідає директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик.

Розв'язати проблему для провайдерів може перехід з активної технології на пасивну. Так працює технологія PON.

Деякі провайдери вже повністю готові до відключень світла. Їхні клієнти можуть користуватися інтернетом навіть під час блекаутів.

Щоб був інтернет без світла, потрібно: