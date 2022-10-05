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Названо засоби для макіяжу, якими не можна користуватись в холодну пору року

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Середа 05 жовтня 2022 21:55
Названо засоби для макіяжу, якими не можна користуватись в холодну пору року Які засоби для макіяжу взимку можуть нашкодити шкірі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Макіяж у холодний сезон вимагає особливого підходу, адже деякі засоби можуть нашкодити здоров’ю шкіри. Тому про деякі улюблені засоби варто забути в зимовий період.

Що варто прибирати зі щоденного макіяжу - читайте нижче.

Як пише The Health Site, важливо уникати тієї косметики і косметичних засобів, які сушать шкіру.

Спиртовмісні тональні основи

Перевагу варто віддати тональній основі з делікатними формулами, у складі яких є компоненти, що доглядають, і мінімальний рівень SPF-захисту.

Матові текстури

Ні для кого не секрет, що матові текстури підкреслюють майже всі лущення на обличчі або губах, а в холод у людини їх особливо багато. Як би людина не намагалась використовувати бальзами та креми, живлення все одно не вистачатиме. Тому краще відкласти матову помаду до теплої пори року.

Засоби на олійній основі

Здебільшого розповіді про користь масляних основ для шкіри - маркетинг, і вони не несуть жодної користі для здоров’я та краси шкіри. Навіть навпаки незалежно від пори року можуть забивати пори, призводячи до нових висипів та інших недоліків шкіри.

Брускове мило

Якщо ви використовуєте звичайне брускове мило для догляду за обличчям, то варто відмовитися від цього на період холодів. На думку дерматологів, кускове мило має високий рівень pH, що сушить обличчя. Замість цього беріть м'які очищаючі засоби або масла.

Додамо, що взимку краще перейти на м'які засоби для очищення шкіри, щоб не позбавляти її потрібної вологи. Тому гелі та пінки на своїх поличках краще замінити на більш м'яке молочко.

Раніше ми повідомляли, як допомогти шкірі рук в холодну пору, якщо крем не допомагає.

Також ми писали, як швидко зігрітися на вулиці або вдома.

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