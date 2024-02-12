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Як можна посмажити котлети без олії: лайфхак з мережі

Як смажити котлети без олії (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одна з найпростіших у приготуванні м'ясних страв - котлети. Готують їх з різного м'яса. Щоб ця смажена страва була кориснішою, можна готувати абсолютно без олії.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що додати у фарш, щоб котлети вийшли смачними та соковитими.

При написанні використовували такі джерела: TikTok-сторінка блогерки "iren.lazun" та сайт The denver post.

Як смажити котлети без олії

Котлети мають бути з трохи хрусткою скоринкою. Цю скоринку можна отримати без зайвої олії.

Потрібно добре розігріти сковорідку з невеликою кількістю води та викласти аркуш пергаменту. Потім викладіть котлети, накрийте другим аркушем і смажте під кришкою.

Вода просочить пергамент і котлети добре приготувалися.

@iren.lazun Розігріваємо сковорідку, застеляємо пергаментом, викладуємо котлетки (можна і не тільки), накриваємо кришкою і смажимо з двох сторін до готовності. Я ще додаю трохи води під пергамент (можна без). #котлетирецепт #котлети #лайфхакидлямам #котлетырецепт #котлетыпп #советыдляпохудения #диетадюкана #ппеда #ппедабыстро #рецептза5минут #recipevideo #foodie #ukraine__top #українатоп Cooking Time - Lux-Inspira

Що додавати у котлети

Варто замочувати білий хліб для фаршу не в молоці, а у звичайній воді.

Багато хто думає, що хліб у м'ясний фарш додають лише для економії вартісного продукту. Насправді він дуже важливий компонент. Адже саме завдяки хлібові котлети виходять соковитими, м'якими й ніжними. При цьому на 1 кг м'яса потрібно взяти не менше 250 г білого хліба, який замочують у воді.

Також, якщо ви готуєте котлети з яловичини або свинини без додавання курячого, індичого фаршу, потрібно додавати і білок, і жовток. Інакше котлети втратять весь сік під час приготування.

Додамо, що приготування котлет - це не тільки жарка на сковороді. Є ще один етап - пропарювання. Готові котлети складаються в каструлю, на дно наливається чиста вода і ставиться на вогонь.

Пропарювання робиться під кришкою і надає страві м'якість і соковитість. 

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м'ясокотлетиОлія