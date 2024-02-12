Как можно пожарить котлеты без масла: лайфхак из сети

Одно из самых простых в приготовлении мясных блюд - котлеты. Готовят их из разного мяса. Чтобы это жареное блюдо было полезнее, можно готовить совершенно без растительного масла.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что добавить в фарш, чтобы котлеты получились вкусными и сочными.
При написании использовали следующие источники: TikTok-страница блоггерши "iren.lazun" и сайт The denver post.
Котлеты должны быть с немного хрустящей корочкой. Эту корку можно получить без лишнего масла.
Нужно хорошо разогреть сковороду с небольшим количеством воды и выложить пергаментный лист. Затем выложите котлеты, накройте вторым листом и жарьте под крышкой.
Вода пропитает пергамент и котлеты хорошо приготовились.
@iren.lazun Розігріваємо сковорідку, застеляємо пергаментом, викладуємо котлетки (можна і не тільки), накриваємо кришкою і смажимо з двох сторін до готовності. Я ще додаю трохи води під пергамент (можна без). #котлетирецепт #котлети #лайфхакидлямам #котлетырецепт #котлетыпп #советыдляпохудения #диетадюкана #ппеда #ппедабыстро #рецептза5минут #recipevideo #foodie #ukraine__top #українатоп Cooking Time - Lux-Inspira
Следует замачивать белый хлеб для фарша не в молоке, а в обычной воде.
Многие думают, что хлеб в мясной фарш добавляют только для экономии стоимостного продукта. На самом деле он очень важный компонент. Ведь именно благодаря хлебным котлетам получаются сочными, мягкими и нежными. При этом на 1 кг мяса следует взять не менее 250 г белого хлеба, который замачивают в воде.
Также, если вы готовите котлеты из говядины или свинины без добавления куриного, индюшачьего фарша, нужно добавлять и белок, и желток. В противном случае котлеты потеряют весь сок во время приготовления.
Добавим, что приготовление котлет - это не только жаркая на сковороде. Есть еще один этап - пропаривание. Готовые котлеты складываются в кастрюлю, на дно наливается чистая вода и ставится на огонь.
Пропаривание производится под крышкой и придает блюду мягкость и сочность.
Раньше мы сообщали, как приготовить вкусные котлеты по-немецки.
Также мы писали, какой хлеб нельзя добавлять в котлетный фарш.