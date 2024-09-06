Як модно одягнутися мамі в декреті: 10 стильних та практичних образів

Спортивні шорти, футболка, кеди та шопер

Для теплих осінніх днів підійде лук, що складається з базової однотонної футболки, шортів, кедів або кросівок і місткого шопера для покупок.

Простий образ на кожен день (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Бермуди, топ та сорочка

Для прогулянки та повсякденних днів чудово підійдуть джинсові бермуди, топ чи футболка. Зверху можна накинути сорочку, щоб створити багатошаровий образ.

Лук на теплий вересень (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Спортивний костюм та кеди

Універсальний варіант на осінь - однотонний спортивний костюм. Його можна носити і теплою осінню, а також доповнити жилеткою або курткою у дощові та прохолодні дні. А також підібрати спортивне взуття контрастного кольору.

Спортивний образ (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Широкі джинси, топ та сорочка

Для базового гардеробу підберіть широкі джинси чи штани чорного чи сірого відтінку. Доповніть його білою майкою та сорочкою, відкритим взуттям та сумкою-мішком.

Лук на осінь (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Прямі джинси, майка та кардиган

Також на осінь варто пригглянути один або декілька кардиганів. З цією деталлю гардеробу чудово поєднуються базові сині джинси, майка чи футболка. Доповніть образ балетками та незвичною сумкою.

Образ для прогулянки з дитиною (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Total denim look, топ та мокасини

Образи, що складаються з джинсів та джинсової куртки, як і раніше, актуальні. Розбавте їх однотонною майкою, топом або футболкою, а також зручним взуттям на плоскому ходу.

Образ для мами (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Сорочка, брюки в тон та акцентне взуття

Навіть звичайний лук може стати більш привабливим, якщо додати яскравий акцент - наприклад, босоніжки з перемичкою на один палець або незвичну сумку.

Осінній образ (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Широкі штани, футболка та тренч

Для більш прохолодних та дощових днів підберіть таке поєднання: штани вільного крою, яскрава футболка та тренч. Якщо боїтеся, що бежевий тренч буде непрактичним для прогулянок з дітьми, підберіть модель чорного або коричневого відтінку.

Лук з тренчем (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Біла сорочка, джинси та балетки у сіточку

Для теплого вересня підійде класичний образ із блакитними джинсами та білою сорочкою. Доповніть його стильною сумкою з рафії та балетками у сіточку.

Ошатний і практичний образ (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Прямі штани та шкіряний або замшевий верх

В осінньому гардеробі обов'язково має бути шкіряний чи замшевий піджак або куртка. Носити їх можна з базовими штанами прямого крою, а доповнити лук сумкою та балетками.

Образ на осінь (колаж: instagram.com/less_is_best_fashion)