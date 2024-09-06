Как модно одеться маме в декрете: 10 стильных и практичных образов

Спортивные шорты, футболка, кеды и шопер

Для все еще теплых осенних дней подойдет подойдет лук, состоящий из базовой однотонной футболки, шортов, кедов или кроссовок и вместительного шопера для покупок.

Простой образ на каждый день (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Бермуды, топ и рубашка

Для прогулки и повседневных дней отлично подойдут джинсовые бермуды, топ или футболка. Сверху можно накинуть рубашку, чтобы создать многослойный образ.

Лук на теплый сентябрь (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Спортивный костюм и кеды

Универсальный вариант на осень - однотонный спортивный костюм. Его можно носить и теплой осенью, а также дополнить жилеткой или курткой в дождливые и прохладные дни. А также подобрать спортивную обувь контрастного цвета.

Спортивный образ (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Широкие джинсы, топ и рубашка

Для базового гардероба подберите широкие джинсы или брюки черного или серого оттенка. Дополните его белой майкой и рубашкой, открытой обувью и сумкой-мешком.

Лук на осень (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Прямые джинсы, майка и кардиган

Также на осень следует присмотреть один или несколько кардиганов. С этой деталью гардероба отлично сочетаются базовые синие джинсы, майка или футболка. Дополните образ балетками и необычной сумкой.

Образ для прогулки с ребенком (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Total denim look, топ и мокасины

Образы, состоящие из джинсов и джинсовой куртки по-прежнему актуальны. Разбавьте их однотонной майкой, топом или футболкой, а также удобной обувью на плоском ходу.

Образ для мамы (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Рубашка, брюки в тон и акцентная обувь

Даже обычный лук может стать более привлекательным, если добавить яркий акцент - например, босоножки с перемычкой на один палец или необычную сумку.

Осенний образ (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Широкие брюки, футболка и тренч

Для более прохладных и дождливых дней подберите такое сочетание: брюки свободного кроя, яркая футболка и тренч. Если боитесь, что бежевый тренч будет непрактичен для прогулок с детьми, подберите модель черного или коричневого оттенка.

Лук с тренчем (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Белая рубашка, джинсы и балетки в сеточку

Для теплого сентября подойдет классический образ с голубыми джинсами и белой рубашкой. Дополните его стильной сумкой из рафии и балетками в сеточку.

Нарядный и практичный образ (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)

Прямые штаны и кожаный или замшевый верх

В осеннем гардеробе обязательно должен быть кожаный или замшевый пиджак либо куртка. Носить их можно с базовыми штанами прямого кроя, а дополнить лук сумкой и балетками.

Образ на осень (коллаж: instagram.com/less_is_best_fashion)