Як миттєво збільшити швидкість смартфона Android вдвічі: допоможе просте налаштування

Як змінити швидкість анімації

Увімкніть параметри розробника

Щоб отримати доступ до налаштувань швидкості анімації, спочатку потрібно включити параметри розробника. Такі параметри містять список налаштувань продуктивності та інтерфейсу користувача, які зазвичай приховані за замовчуванням, оскільки вони призначені для розробників.

Щоб увімкнути їх, відкрийте "Параметри" і прокрутіть вниз до "Про телефон", натисніть "Інформація про програмне забезпечення", а потім натисніть "Номер збірки" сім разів. Якщо ви робите це вперше, на вашому телефоні повинен відобразитись бігунок, який повідомить вам, скільки ще раз вам потрібно натиснути на текст.

Якщо все зроблено успішно, будуть увімкнені параметри розробника, доступ до яких можна отримати, повернувшись на сторінку стандартних налаштувань і перейшовши в кінець списку.

Як змінити швидкість анімації на смартфонах Android (фото: ZDNET)

Відрегулюйте швидкість анімації

Тепер, коли ви зламали код, щоб потрапити до параметрів розробника, вам буде представлено довгий список налаштувань та перемикачів. Вам потрібно потрапити до розділу "Малювання". Перейдіть донизу, поки не знайдете його.

Тут ви побачите три налаштування масштабу анімації:

Масштаб анімації вікон: швидкість роботи додатків та спливаючих вікон

Масштаб анімації переходу: швидкість переміщення між панелями головного екрана та всередині додатків

Шкала тривалості аніматора: швидкість загальних анімацій інтерфейсу користувача, таких як відкриття і закриття додатків, розблокування телефону і т. д.

Натисніть на кожен з них та змініть оцінку масштабу з 1x (за замовчуванням) до 5x. Чим менше число, тим швидше виконується анімація.

Якщо ви взагалі не хочете, щоб на вашому телефоні відображалася анімація, ви також можете встановити значення "вимк.".

У цей момент проведіть пальцем по телефону, зробіть свої звичайні дії і подивіться, чи помітите ви зміну швидкості. Якщо ви виконаєте кроки вище, ваш телефон повинен стати швидшим.