Позбавляємось зайвого. Як очистити кеш на смартфонах Android: швидкі способи

Згодом усі гаджети сповільнюються, і смартфони не є винятком. Ваш Android може почати випадково гальмувати, і іноді навіть перезавантаження не допоможе. Однак вам не обов'язково витрачати сотні (або тисячі) доларів на новий телефон. Можливо, вашому старому телефону просто потрібне чищення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

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Коли здається, що ніщо не прискорює вашого Android-смартфон, варто спробувати очистити кеш. У міру використання телефону додатки (особливо Chrome) починають зберігати тимчасові файли, які, як вони вважають, вам знадобляться. Вони використовуються для прискорення завантаження сторінок та збереження старих файлів у пам'яті.

Це чудово працює, коли у вас є швидкий флагманський телефон з великим запасом оперативної пам'яті. Але якщо ваш Android трохи старше, ви здивуєтеся, наскільки легше все стане, коли ви позбавитеся частини цього кеша.

Насправді це варто робити регулярно, навіть кожні пару тижнів. Це може здатися трохи суперечливим, оскільки кеш повинен прискорювати роботу телефону, але полегшення цифрового навантаження часто є правильним рішенням для старих пристроїв.

Як працює кеш

Простіше кажучи, кеш - це набір даних, який зберігається певним додатком для прискорення його роботи. Кеш стає буфером між оперативною пам'яттю та процесором, миттєво завантажуючи заздалегідь створені дані, щоб уникнути затримок для користувача.

Чому потрібно очищати кеш

Проблема в тому, що невеликі кеші від різних додатків зрештою підсумовуються до чогось величезного. Не встигнете озирнутися, як 4 ГБ вашої пам'яті та потужності процесора будуть використовуватися додатками, які ви навіть не так часто використовуєте.

Сучасні пристрої Android чудово справляються з керуванням оперативною пам'яттю та кешем, забезпечуючи розподіл пам'яті додатків, які працюють або використовуються часто.

Але якщо ви використовуєте старий пристрій Android, який не оновлювався 2-3 роки (що занадто часто зустрічається у світі Android), ви почнете помічати, що ця система управління оперативною пам'яттю та кешем не працює належним чином.

Замість того, щоб витрачати 600 доларів на новий флагманський телефон Android, ви можете спробувати очистити кеш і подивитися, чи покращиться продуктивність для додатків, які ви дійсно часто використовуєте, таких як камера або браузер.

Як вручну очистити кеш будь-якого додатка

Іноді саме сторонній додаток стає причиною захоплення всієї цієї кеш-пам'яті. Застосунок "Налаштування" Android допоможе легко знайти такого порушника.

Перейдіть до "Сховища", потім "Додатки", щоб побачити список усіх встановлених застосунків. У меню перейдіть на опцію "Сортувати за розміром", і ви побачите ті додатки, які найбільше займають місце для зберігання.

Точні кроки для пошуку розділу "Додатки" можуть відрізнятися залежно від смартфона Android.

Перегляньте застосунки та виберіть їх, щоб очистити кеш. Такі додатки, як Facebook, Instagram та TikTok, є основними порушниками системи кешування.

На екрані додатка натисніть кнопку "Очистити кеш", щоб миттєво побачити зникнення даних кешу. Тепер поверніться до списку і повторіть це знову і знову принаймні для 10 кращих застосунків, які займають більшу частину кешу.

Як автоматично очистити кеш за допомогою додатків

Якщо у вас старий телефон, можливо, ви захочете очистити кеш для всіх застосунків і системи відразу, а можливо, ви навіть захочете автоматизувати цей процес, щоб він відбувався щоночі, коли ви спите.

Раніше Android дозволяв очищати весь кеш відразу, але тепер це можна робити лише для кожного додатка окремо.

Завдяки іншим застосункам повне очищення кешу все ще можливе. Тут є кілька популярних варіантів: CCleaner, 1Tap Cleaner та SD Maid 2.

Після того, як ви дасте їм дозвіл на доступ до файлів, вони покажуть вам сміттєві файли, які ви можете видалити, і кеш, який ви можете очистити.

Очищення кешу для кожного додатка безкоштовне, але для більшості потрібно платну модернізацію або підписку, якщо ви хочете очистити весь кеш відразу або автоматизувати процес.

Але це може окупитись, якщо ви збираєтеся робити це часто. CCleaner має функцію прихованих файлів, що очищає ці кеш-файли за вас.

SD Maid 2 все ще перебуває у розробці, але досить стабільний для щоденного використання. Платна версія може навіть автоматизувати процес очищення для вас.

Інструмент AppCleaner допоможе вам видалити кеш-файли з усіх додатків відразу. Однак для цього потрібна платна модернізація.

Тим не менш, SD Maid 2 є відкритим вихідним кодом і безкоштовним від реклами, тому будь-які гроші, які ви даєте, йдуть на розвиток застосунка.

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Як очистити кеш у Chrome

Найбільший споживач кешу на вашому смартфоні, ймовірно, є Chrome, і якщо ви ніколи не очищали кеш, ви можете помітити досить велику різницю до і після.

Якщо ви не використовуєте Chrome, зробіть це для свого браузера за замовчуванням. Зміни будуть такими самими.

Відкрийте браузер Chrome, натисніть "Меню" і перейдіть до "Історія", потім "Очистити дані браузера". Спочатку перейдіть на опцію "За весь час" вгорі і переконайтеся, що ви вибрали опцію "Кешовані зображення та файли" нижче. Потім натисніть кнопку "Очистити дані", щоб очистити кеш.